Česi začali viac šetriť na poslednej rozlúčke so svojimi blízkymi

Praha 12. januára (TASR) - Inflácia a rastúce ceny energií v Česku ovplyvnili aj oblasť pohrebníctva. Ceny pohrebných služieb sa zvýšili v priemere o desatinu. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica ČT24.



Vzhľadom na rastúce ceny začali ľudia na poslednej rozlúčke s blízkymi šetriť. Niektorí si dokonca túto službu nemôžu dovoliť vôbec. V obciach tak stúpa i počet sociálnych pohrebov. Tie zaisťujú dôstojnú poslednú rozlúčku ľuďom, ktorých pozostalí nemajú dostatok prostriedkov, alebo ak boli zosnulí bez domova.



"Pre výrazne drahšie energie sme nútení zdražovať služby, najmä tie energeticky náročnejšie, ako je napríklad kremácia," hovorí vedúci oddelenia komunálnych služieb Liberca Jiří Kovačičin. V libereckom krematóriu, ktoré prevádzkuje mesto, sa ceny od marca tohto roku zvýšia o sedem až desať percent.



Za štandardný pohreb so smútočnou rozlúčkou vo veľkej obradnej sieni libereckého krematória ľudia doteraz zaplatili 24.186 korún (1007 eur). V marci sa už ale cena môže vyšplhať až na 26.605 korún (1107 eur).



Súčasťou ceny pritom nie sú vence so stuhami alebo kozmetická úprava zosnulých. Za tieto položky si zákazníci musia priplatiť.



Cenu zvýšili aj súkromné pohrebné služby. "Nastavili sme nové cenníky, v priemere sme ceny zvýšili o desatinu," uviedol Karel Wolfan, majiteľ jihlavskej pohrebnej služby Anděl.



Cena sa tiež odvíja od výšky prenájmu obradných priestorov a poplatku za kremáciu. Tieto ceny určujú krematóriá. Napríklad ostravské krematórium tento rok zdraželo svoje služby po troch rokoch. "Ceny za spopolnenie sme zvýšili o 300 korún (13 eur). Je to zvýšenie o desatinu," približuje riaditeľ krematória Ivo Furmančík.



"Začína ubúdať obradov. Klienti tiež častejšie volia lacnejší typ rakvy či výzdobu," opisuje Kovačičin.



"Bez obradu je teraz každý tretí až štvrtý pohreb, pretože na to ľudia nemajú peniaze," vysvetľuje Wolfan.



Priemerná cena pohrebu vrátane kvetov a smútočných vencov sa v Česku momentálne pohybuje v rozmedzí 30.000 až 35.000 korún (1249 až 1457 eur). So zvýšením cien si tak ľudia priplatia zhruba o 3000 korún (125 eur) navyše.