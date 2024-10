Česká armáda bude mať dve nové lietadlá

Praha 2. októbra (TASR) - České ministerstvo obrany kúpi dve transportné lietadlá Embraer C-390 Millenium s rozsiahlym doplnkovým vybavením. Armáda ČR vďaka nim získa nové schopnosti pri preprave ľudí alebo materiálu, pri hasení rozsiahlych požiarov či evakuácii zranených. Prvé z nich by českí vojaci mali mať budúci rok. V stredu po rokovaní vlády to oznámila česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ministerka podotkla, že česká armáda v súčasnosti nemá k dispozícii lietadlá, ktoré by dokázali napríklad evakuovať väčší počet ľudí z krízových oblastí alebo do nich priviesť vojakov s technikou. "Posilniť schopnosť prepraviť na dlhšie vzdialenosti ťažšie a objemnejšie náklady alebo zaistiť prevoz ľudí z krízových oblastí potrebuje Armáda ČR dlhodobo. Naplno nám to ukázali napríklad evakuácie z Afganistanu alebo Sudánu," povedala Černochová. Lietadlá chceli zaobstarať čo najskôr aj pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu vo svete.



Okrem samotných lietadiel rezort nakúpi aj doplnkové vybavenie, ktoré podľa neho umožní naplno využiť schopnosti lietadla a ktoré ČR teraz zásadne chýbajú. Ide napríklad o schopnosť hasenia zo vzduchu, čo umožní lietadlo využiť aj na pomoc integrovanému záchrannému systému pri hasení rozsiahlych požiarov. Ďalším doplnkom je modul na transport pacientov vrátane možnosti umiestnenia ležadiel pre pacientov, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Lietadlá tiež budú mať modul, ktorý umožní tankovanie za letu, a budú vybavené aj systémom vlastnej ochrany na operácie v nebezpečnom prostredí. Stroje budú okrem toho schopné prepravovať ťažšiu bojovú techniku.



Súčasťou zákazky je aj pozemné vybavenie, počiatočné dodávky náhradných dielov a školenie personálu. Celková cena zákazky vrátane doplnkového vybavenia je 11,3 miliardy korún bez DPH (približne 450 miliónov eur).











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)