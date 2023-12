Česká armáda dostane prvých 10 vozidiel CV90 v roku 2026

Praha 15. decembra (TASR) - Česká armáda dostane prvých desať z celkom 246 bojových vozidiel pechoty CV90 v roku 2026. Uviedla to v piatok na sociálnej sieti X po prvom rokovaní výboru, ktorý kontroluje plnenie projektu. Rovnaké stroje si zaobstarala aj SR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Členovia výboru sa zaoberali plánovanými skúškami a certifikáciou vozidiel, plánom dodávok, priemyselnou spoluprácou či vytvorením projektových tímov. "Podceniť kontrolu priebehu výroby z našej strany ako budúceho užívateľa by mohlo viesť k nedostatkom vo výslednej kvalite komplexnej schopnosti zbraňového systému CV90 alebo k ďalšiemu časovému posunu," uviedol riaditeľ sekcie rozvoja síl ministerstva obrany Petr Milčický.



Námestník českej ministerky obrany František Šulc pripomenul, že Česko projekt koordinuje so SR. "Tento projekt vďaka koordinácii so Slovenskom, ktoré si zaobstaralo rovnaké bojové vozidlá, má medzinárodný rozmer. Takže úzka spolupráca pri hľadaní synergií s výrobcom je nevyhnutná," vysvetlil.



Výbor sa tentokrát zišiel vo Švédsku, kde sídli spoločnosť BAE Systems Hägglunds, ktorá vozidlá vyrába. Ďalšie zasadnutie by sa malo uskutočniť v polovici budúceho roka v ČR. Podľa českého rezortu obrany je harmonogram napätý - počas nasledujúcich troch rokov sa musia stroje vyrobiť, previesť do Česka a prejsť všetkými skúškami vrátane balistických.



Nákup 246 pásových bojových vozidiel pechoty CV90 za 59,7 miliardy korún (približne 2,5 miliardy eur) schválila česká vláda tento rok v máji. Túto cenu sa podľa českého ministerstva podarilo udržať aj vďaka koordinovanému postupu so Slovenskom. SR uzavrela zmluvu na nákup 152 pásových obrnených vozidiel CV90 ešte vlani.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)