Česká armáda si bude švédske gripeny prenajímať až do roku 2035
Súčasný prenájom gripenov skončí v roku 2027.
Autor TASR
Praha 1. septembra (TASR) - Česká armáda si bude švédske stíhačky JAS-39 Gripen, ktoré jej slúžia od roku 2004, prenajímať až do roku 2035. Ich počet však zníži zo 14 na 12. V pondelok príslušnú zmluvu podpísali obe strany. Vďaka intenzívnemu vyjednávaniu sa podľa českého rezortu obrany podarilo dosiahnuť o 25 percent výhodnejšiu ponuku než bola vlani. Predĺženie využívania stíhačiek Gripen pomôže armáde preklenúť obdobie, keď do nej budú postupne zavádzané americké F-35. Rezort to v pondelok uviedol na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Po sérii rokovaní sa zástupcom ministerstva obrany podarilo dohodnúť významne výhodnejšie podmienky v porovnaní s pôvodnou švédskou ponukou z minulého roka,“ uviedol riaditeľ sekcie vyzbrojovania a akvizícií na ministerstve Lubor Koudelka.
Súčasný prenájom gripenov skončí v roku 2027. Nové americké stíhačky piatej generácie F-35 bude Česko postupne dostávať až od roku 2031 a plné operačné schopnosti nadobudnú až v roku 2035. Práve vtedy chce rezort prenájom gripenov ukončiť.
K úspore dôjde aj vďaka zníženiu počtu prenajímaných stíhačiek zo 14 na 12, za ktoré by ČR mala vrátane servisu a výcviku pilotov zaplatiť 6,012 miliardy švédskych korún (približne 550 miliárd eur). Podľa českej armády je tento počet na zaistenie ochrany vzdušného priestoru dostatočný.
Gripeny však bude potrebné modernizovať. Rezort obrany za to podľa dohodnutej zmluvy zaplatí 1,454 miliardy švédskych korún (približne 133 miliárd eur).
