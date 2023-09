M. Koudelka: Česká BIS odhalila agenta, šíril ruskú propagandu o vojne

Praha 25. septembra (TASR) - Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) odhalila ruského agenta, ktorý v ČR zaisťoval šírenie ruskej propagandy o vojne na Ukrajine a využíval na to aj známe osobnosti. Na konferencii o dezinformáciách a hybridných hrozbách v Poslaneckej snemovni českého parlamentu to uviedol šéf BIS Michal Koudelka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



BIS sa podľa slov Koudelku podarilo odhaliť, že jeden z dlhodobých ruských vplyvových agentov v Českej republike rozdal úplatky v hodnote niekoľkých tisíc eur za šírenie ruskej propagandy. "Konkrétne išlo o to, že tento vplyvový agent na žiadosť jedného z najvyšších orgánov ruskej štátnej moci rozdával tisíce eur, aby sa vo verejnom priestore šírili naratívy podporujúce zahraničné politické záujmy Ruskej federácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine," spresnil šéf BIS. Dodal, že na šírenie ruských informácií agent využil aj verejne známe osobnosti.



Snahou ruskej propagandy je podľa neho vniesť do českej spoločnosti chaos a zahltiť ju informáciami, v ktorých by sa rozptýlilo to, čo je a nie je pravda. Dodal tiež, že väčšina dezinformácií v ČR pochádza z miestnych zdrojov. Motiváciou ich tvorcov je najmä získanie pozornosti či ich vlastné presvedčenie, môže však byť aj finančná motivácia. Od svojich podporovateľov alebo z reklám na portáloch, kde príspevky šíria, totiž dostávajú finančné príspevky.



"Aktuálna česká dezinformačná scéna nezaznamenáva výraznejší nárast obecenstva a nie je tak efektívna, ako očakávala," zdôraznil šéf kontrarozviedky. To podľa neho môže súvisieť s roztrieštenosťou tejto scény a tiež s prebiehajúcimi snahami o vysvetľovanie rizík spojených s dezinformáciami. V tejto oblasti okrem práce niektorých politikov vyzdvihol najmä mimovládne organizácie, jednotlivcov či "odvážnych novinárov". Vďaka tomu podľa Koudelku nedosahujú teraz dezinformácie v ČR takú úspešnosť, ako ich tvorcovia a šíritelia predpokladali.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)