Česká BIS údajne potvrdila, že ruský agent s ricínom je stále v Prahe

Praha 6. mája (TASR) - Riaditeľ českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michal Koudelka v stredu potvrdil, že do Prahy skutočne pricestoval diplomat, ktorý je spolupracovníkom jednej z ruských tajných služieb a môže predstavovať riziko pre pražského primátora Zdenka Hřiba a starostov dvoch pražských mestských častí.



Tento diplomat sa podľa Koudelku stále nachádza na ruskej ambasáde v Prahe, napísal v stredu Deník N s odvolaním sa na nemenovaného člena parlamentného výboru, ktorý v stredu rokoval o tejto kauze.



Koudelka na zasadnutí výboru podľa zdroja dodal, že Česko zatiaľ tohto ruského diplomata nevyhostilo, pretože nemá priame dôkazy, že dotyčný sa skutočne chystal spáchať trestný čin. Mal k tomu údajne použiť jed ricín.



Podľa uznesenia sa parlamentný výbor zhodol, že reakciu bezpečnostných zložiek na tieto odhalenia považuje za adekvátnu.



S informáciou o príchode ruského agenta do Prahy prišiel ako prvý český týždenník Respekt. Kým Moskva túto správu dementovala ako novinársku kačicu, český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček mužov príchod potvrdil. Tvrdenie, že muž mal pri sebe ricín, však minister nechcel komentovať.



Parlamentný výbor v stredu zároveň vyjadril podporu BIS a jej aktivitám proti cudzím spravodajským službám, konštatoval spravodajský portál iDNES.cz.



Český prezident Miloš Zeman v utorok v rozhovore pre spravodajský Radiožurnál Českého rozhlasu uviedol, že ak by do Česka pricestoval ruský agent s ricínom, museli by to české tajné služby potvrdiť. "To sa ale nestalo, žiadnu správu som od nich nedostal," vyhlásil Zeman.



Prezident zároveň kritizoval existenciu troch tajných služieb v Česku, pričom dve z nich - kontrarozviedku BIS a Úrad pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI) - považuje za "úplne zbytočné". Zeman opakovanie uviedol, že najviac verí Vojenskému spravodajstvu, ktoré žiadnu informáciu o ruskom agentovi podľa neho neprinieslo.