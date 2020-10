Česká dievčenská skupina Vesna vydala album Anima

Bratislava 8. októbra (TASR) - Česká dievčenská skupina Vesna vydáva svoj druhý album. Dostal názov Anima a zameriava sa na archetypy zvierat a symboliku nočnej oblohy. K piesni Na dračích perutích už dievčatá nakrútili aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



K tejto téme albumu odkazuje aj obrazové stvárnenie piesne Na dračích perutích, ktorú skupina natočila s režisérom Milanom Vopálenským. Skladba je inšpirovaná stretnutím s Liliou Khousnoutdinovou, ktorá sa okrem iného zaoberá štúdiom histórie.



„Chceli sme v klipe ukázať svoje jazvy, kilá naviac, malé prsia alebo prílišnú chudosť. Každý asi vie, aké je to byť terčom kritiky a súdov. Bola to výzva ukázať svoje telo i s partiami, s ktorými nie sme úplne v pohode. Dúfame, že to povzbudí normálne dievčatá a ženy,“ vysvetľuje Patricia Fuxová, autorka skladieb na albume.



„Lilia mi rozprávala o symbolike. Drak unášajúci mladé dievča je o odvahe vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, o nasledovaní svojho srdca navzdory tomu, čo si spoločnosť myslí. Toto je myslím téma, ktorá sprevádza nielen nás alebo Liliu, ale každého človeka,“ dodáva Patricia.



Obal albumu Anima je výtvarným dielom Míly Fürstovej, ktorá sa preslávila predovšetkým vďaka svojej práci na albume Ghost Stories skupiny Coldplay. „Vesna ma nadchla nielen svojou hudbou, ale aj rozmýšľaním. Veľmi dôležité pri mojom rozhodovaní bolo aj to, že som z Patricie a celej skupiny cítila hlboké zapálenie pre to, čo robia. Páči sa mi veľmi precízny a imaginárny spôsob, akým sa prezentujú, aj to, že vychádzajú z českej tradície,“ povedala výtvarníčka.



Vesna je česká dievčenská kapela speváčky a textárky Patricie Fuxovej, ktorú si vybrala ako predskokana aj škandinávska speváčka Aurora. V novembri 2018 Vesna vydala debutovú platňu Pátá bohyně, za ktorú získala nomináciu Ceny Anděl na objav roku. Pre Vesnu je príznačná silná vizuálna stránka, ktorú vidieť aj v ich nápaditých kostýmoch. V kapele ďalej hraje Bára Šůstková, Olesya Ochepovskaya, Markéta Vedralová a Tereza Čepková.







Na dračích perutích klip: https://youtu.be/n_oi9WMhnrY