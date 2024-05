Česká herecká stálica Eliška Balzerová má 75 rokov

Vsetín/Bratislava 24. mája (TASR) – Keď sa spomenie jej meno, divákom v bývalom Československu sa vzápätí vybaví doktorka Čeňková z legendárneho seriálu Nemocnica na okraji mesta. Nezabudnuteľná je aj ako Dáša z komédie storočia S tebou mě baví svět. Zahrala si tiež herečku Emu Gabrielovú vo filme Pěsti ve tmě, či predavačku Věru v ďalšej obľúbenej snímke Vrchní, prchni!



To je len krátky výpočet úloh, ktoré počas svojej bohatej kariéry vo filme, ale aj v divadle či rozhlase stvárnila populárna česká herečka Eliška Balzerová. Držiteľka viacerých prestížnych ocenení, vrátane Českého leva, bude mať v sobotu 25. mája 75 rokov.



Eliška Balzerová, rodným menom Havránková, sa narodila 25. mája 1949 vo Vsetíne. Náklonnosť k divadlu zdedila po svojej matke - ochotníckej herečke. Herectvo vyštudovala na konzervatórium v Brne a na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU).



Vo filme sa prvý raz objavila v roku 1969 a to v krimikomédii Kaktus, bomba, letadlo. Nasledoval televízny film podľa rovnomennej novely Vincenta Šikulu S Rozálkou (1970), či vojnová dráma Stíny horkého léta (1977). Miláčikom publika sa však stala vďaka televíznemu seriálu Nemocnica na okraji mesta (1977, 1981).



Ďalšie televízne a filmové úlohy stvárnila v snímke Karla Kachyňu Zlatí úhoři (1979) i v komédii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Vrchní, prchni! Divácky mimoriadne úspešná bola komédia S tebou mě baví svět (1982), ktorú nakrútila Marie Poledňáková.



Účinkovala v seriáli Bambiniot (1984), v snímke Pěsti ve tmě (1986), v inscenácii Odměna (1993), či v hre Drobečky z perníku (2000). V roku 2010 si zahrala v komédii Ženy v pokušení, neskôr v roku 2016 v komediálnej dráme Teória tigra a jedným z posledných Balzerovej filmov bola ďalšia komédia Ledviny bez viny (2022).



Jej lásku k divadlu prehĺbili uvoľnené 60. roky minulého storočia a silné osobnosti v ročníku. Medzi jej spolužiakov patrili Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Bolek Polívka, Pavel Zedníček, Tomáš Töpfer a Jana Švandová. Prvé angažmán po ukončení školy získala v Jihočeském divadle v Českých Budějoviciach, kde pôsobila štyri sezóny. Zahrala si v úspešných inscenáciách Ubohý vrah, Dům čtyř letor, Brouk v hlavě, Urmefisto i ďalších.



Od roku 1977 strávila 20 sezón v pražskom Divadle na Vinohradoch. Na jeho doskách stvárnila nezabudnuteľné úlohy v hrách Šumař na střeše, Kabaret, Julie, ty jsi kouzelná, Poslední doutník, Čaj u královny, Tři holky jako květ, Babička, Až naprší a uschne alebo Dohazovačka.



Balzerová patrila k zakladajúcim členom brnianskeho divadla Husa na provázku, ale nikdy v ňom nehrala. Hosťovala aj v Národnom divadle v Prahe.



V 90. rokoch sa stala iniciátorkou a spoluzakladateľkou Divadla na Fidlovačce. Často tiež spolupracovala s Divadlom Viola, v ktorom popri hre o Márii Callasovej - Mistrovské lekce, mal premiéru aj Můj báječný rozvod. Práve s touto monodrámou Balzerová zožala mimoriadny divácky úspech. Predstavenie má za sebou okolo 560 repríz a ani raz sa nestalo, že by nebolo vypredané.



Jej hlas je známy aj z dabingu. Za postavu Rosemary Boxerovej v televíznom seriáli Zločiny v záhradách (2003, časť Vražda v divadle) jej v roku 2007 udelili prestížnu cenu Františka Filipovského.



Balzerová je držiteľkou najznámejšej diváckej ceny v Nemecku – Bambi za najlepšiu herečku (1982, Nemocnica na okraji mesta). Za obnovu Divadla Na Fidlovačce získala s Töpferom Cenu Thálie, za úlohu v cykle Soukromé pasti získala v roku 2009 televíznu Cenu Elsa za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. Za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Ženy v pokušení získala v roku 2010 Modrú kostku a v roku 2011 si prevzala Českého leva.



V roku 2020 ju na medzinárodnom filmovom festivale pre deti a mládež Zlín Film Festival ocenili Zlatým střevíčkem za mimoriadny prínos kinematografii. Tento rok získala 1. miesto na 11. ročníku výročnej ankety Asociace vydavatelů audioknih Audiokniha roku 2023 v kategórii najlepšia interpretka.



Obľúbená česká herečka Eliška Balzerová je od roku 1974 manželkou producenta Jana Balzera, s ktorým má dve deti.











Zdroje: www.filmovyprehled.cz, www.csfd.cz www.studiodva.cz