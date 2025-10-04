< sekcia Zahraničie
Česká inšpekcia preveruje dve policajné streľby so smrteľným následkom
Prvý prípad sa odohral v piatok popoludní v Českom Tešíne.
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Česká Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov vyšetruje dva vzájomne nesúvisiace piatkové incidenty, pri ktorých policajti zastrelili človeka, informuje český portál novinky.cz.
Prvý prípad sa odohral v piatok popoludní v Českom Tešíne. Hlásenie, že v jednom z panelových domov sa pohybuje agresívny muž a v ruke drží nôž, prišla po 17. hodine preveriť policajná hliadka. "Policajti hliadky z obvodného oddelenia Český Tešín a následne aj oddelenia hliadkovej služby Karviná nadviazali s mužom kontakt v jednom z bytov. Muž bol vnútri a odmietal s nimi spolupracovať," uviedla policajná hovorkyňa Soňa Štětínská.
Podľa novinky.cz útočník zatváral pred policajtami dvere a vyhrážal sa im s nožom v ruke. Napriek skutočnosti, že muž kládol strážcom zákona odpor, policajti sa s použitím násilia dostali do bytu. "Výzvy, že budú použité donucovacie prostriedky boli neúčinné. Muž na policajtov zaútočil," povedala hovorkyňa a dodala, že policajti nasadili proti útočníkovi taser.
Ten však muža nezastavil. Keď útočník napadol jedného z policajtov nožom a spôsobil mu viacero zranení, druhý policajt použil zbraň. "Napriek tomu, že mu policajti poskytli prvú pomoc, muž zraneniam na mieste podľahol," povedala hovorkyňa.
Zraneného policajta ošetrili v nemocnici, na mieste činu zaistili dva nože.
K druhému incidentu prišlo večer v pražskej mestskej štvrti Jarov. Medzi troma mužmi na ulici Pod Lipami sa strhla potýčka, ktorá sa skončila streľbou. Postrelený bol vo vážnom stave, policajti a neskôr záchranári mu poskytli prvú pomoc. Napriek ich snahám však muž zraneniam podľahol.
Podozrivého na mieste zadržali aj so strelnou zbraňou. "Zadržaný je policajt v dobe osobného voľna. Celý prípad bude vyšetrovať Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov," uviedol hovorca miestnej polície Jan Daněk. Presné okolnosti incidentu sú predmetom vyšetrovania.
