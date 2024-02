Česká koalícia sa zmierila:bez splnomocnenca, ale s konkrétnymi krokmi

Praha 7. februára (TASR) - Výsledkom rokovania českej koalície o zmieri, ktoré premiér Petr Fiala zvolal pre spory jednotlivých strán, je, že v pondelok vymenovaný splnomocnenec pre euro bude len poradcom ministra pre európske záležitosti ako doteraz. Lídri sa tiež dohodli na konkrétnych krokoch v ďalšom postupe ohľadom prijatia eura. V utorok to po rokovaní uviedol Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V prípade otázky vyhodnotenia vstupu do ERM II sme si stanovili jasné kroky s harmonogramom – a to je výsledok dnešného rokovania," povedal predseda českej vlády. Spresnil, že jeho kabinet si vyžiada stanovisko Národnej ekonomickej rady vlády (NERV), aby vyhodnotila problematiku výhodnosti vstupu ČR do mechanizmu ERM II do októbra 2024. Kabinet zároveň zadá svojej legislatívnej rade úlohu vyhodnotiť legislatívne otázky súvisiace s prípadným vstupom ČR do tohto mechanizmu alebo do eurozóny.



Hoci jedným z výsledkov rokovania je, že v pondelok vymenovaný splnomocnenec pre prijatie eura už bude opäť len poradcom ministra za STAN, šéf hnutia Vít Rakušan považuje rokovanie o zmieri za úspešné. "Je to úspech... Počas dvoch dní sme otázku eura posunuli viac než za uplynulých dvadsať rokov," napísal na sociálnej sieti X.



Podľa Fialu si tiež strany po rokovaní uvedomili, že sa nesmú prekvapovať a musia sa správať tak, aby dôvera medzi nimi neoslabovala. Pred rokovaním vyhlásil, že jeho vláda má iné úlohy, než zamestnávať verejnosť spormi medzi koaličnými stranami. "Podstatné je, aby koalícia pokračovala vo svojej práci pre občanov. Musíme si uvedomiť, kto je náš súper, teda populisti a extrémisti, a aké sú naše úlohy, pre ktoré nám verejnosť dala v minulých voľbách dôveru," povedal premiér.



Prvé rokovanie o zmieri od vzniku súčasnej vlády iniciovala strana TOP 09 v reakcii na prekvapivý krok ministra pre európske záležitosti Martina Dvořáka. Ten bez dohody vo vláde v pondelok vymenoval svojho poradcu Petra Zahradníka za splnomocnenca pre prijatie eura. Zvyšné koaličné strany s výnimkou najsilnejšej ODS chceli, aby sa na funkcii splnomocnenca dohodla celá vláda. Najsilnejšia strana ODS je k spoločnej európskej mene skeptická.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)