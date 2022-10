Česká koalícia SPOLU nepostaví kandidáta do prezidentských volieb

Praha 4. októbra (TASR) - Koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nepostaví vlastného kandidáta do súboja o post prezidenta v nadchádzajúcich voľbách. Podporí už známych kandidátov - senátora Pavla Fischera, bývalú rektorku Mendelovej univerzity v Brne Danušu Nerudovú a bývalého predsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla. Oznámil to v utorok český premiér a predseda strany ODS Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala zdôraznil, že kandidáti sú zoradení v abecednom poradí a v prvom kole volieb koalícia nebude odporúčať konkrétnu osobu. Chce viesť informačnú kampaň o hodnotách, ktoré by mal budúci prezident napĺňať. Priamu podporu chce vyjadriť až v druhom kole.



"Sme si vedomí aj negatív, ktoré sa s týmito osobnosťami pre iných našich voličov spájajú, ale sme presvedčení, že každý z nich môže vykonávať túto funkciu v súlade s hodnotami, ktoré zastávajú naše tri politické strany," vysvetlil premiér.



Za dôležité označil, aby mal budúci prezident jasnú prozápadnú orientáciu a úctu k ústave. Ak by koalícia nominovala niekoho ďalšieho, podľa Fialu by to znamenalo zníženie šance na úspech pre osobu rešpektujúcu tieto postoje.



Koalícia pôvodne zamýšľala mať spoločného kandidáta. Podľa českých médií však oslovené osoby ponuku odmietli. "Príde nám logické a správne, aby sme dali do pozadia osobné alebo stranícke ambície v prospech záujmov Českej republiky a jej občanov," dodal premiér.



Podľa prieskumov by v prvom kole prezidentskej voľby získali najviac hlasov bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš. Predseda hnutia ANO však svoju prípadnú kandidatúru zatiaľ neoznámil, chce to urobiť 27. októbra. Po senátnych voľbách Babiš naznačil, že hnutie ANO do prezidentskej voľby nakoniec kandidáta nenominuje.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)