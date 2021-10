Česká koalícia vytvorí dve nové vládne pozície; ministrov má byť 17

Praha 27. októbra (TASR) - České koalície SPOLU a Piráti/STAN v utorok znovu rokovali o programe a zložení novej vlády. Šéf ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala po rokovaní povedal, že dohodu chcú mať hotovú do 8. novembra.



Dovtedy nechce o výsledkoch rokovaní, podobe programu ani personálnom obsadení informovať. Prisľúbil však, že koaličná vláda nebude vytvárať nový úrad, hoci zvažuje, že rozšíri počet členov vlády zo súčasných 15 na 17.



"V žiadnom prípade neuvažujeme o vytvorení nového rezortu, nového úradu, nového ministerstva, ale diskutujeme o pozíciách členov vlády," povedal Fiala, ktorého v stredu citoval spravodajský webový portál Novinky.cz.



Fiala už predtým uviedol, že v hre je minister pre európske záležitosti a minister pre digitalizáciu. Podľa neho ale ešte nie je jasné, aké by mali títo ministri kompetencie.



K špekuláciám, že by koalícii SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) malo pripadnúť deväť kresiel a koalícii Piráti/STAN šesť, sa Fiala nechcel vyjadriť. "Počet rozdelenia kresiel nie je ešte dohodnutý," poznamenal.



Na programe sa podľa predsedu ODS už takmer dohodli, zostáva doriešiť iba niekoľko sporných bodov. "Keď budeme mať dohodu, tak to zverejníme," dodal Fiala.



Podľa informácií denníka Právo ešte nie je zhoda v tom, o koľko znížiť DPH na výstavbu a rekonštrukciu bytov a domov. Rovnako nie je zhoda ani v tom, či presunúť agendu cestovného ruchu z ministerstva pre miestny rozvoj pod rezort kultúry.