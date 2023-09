Česká lekárka: Alzheimerova choroba postihuje čoraz mladších ľudí

Praha 21. septembra (TASR) - Alzheimerovou chorobou v Česku trpí podľa štatistík asi 160.000 ľudí, reálne ich však môže byť oveľa viac. Do roku 2050 vedci očakávajú, že sa počet pacientov s týmto ochorením v ČR zvýši približne na 280.000. Alzheimerova choroba navyše postihuje čoraz mladších ľudí. Vo štvrtok, na Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby, to uviedol český Štátny zdravotný ústav (SZÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



SZÚ predpokladá, že skutočný počet pacientov s touto chorobou je vyšší, než uvádzajú štatistiky. Chorobu si ľudia totiž často zamieňajú napríklad za náladovosť, nešikovnosť či iné prejavy starnutia. Podľa lekárov sa však netýka len staršej generácie.



"Hoci mnohí spájajú Alzheimerovu demenciu len s vysokým vekom, v skutočnosti postihuje čoraz mladších ľudí. Výnimkou nie sú päťdesiatnici, objaviť sa môže už aj v 40. roku života," upozornila Marie Nejedlá z Centra podpory verejného zdravia SZÚ. U žien sa choroba podľa nej vyskytuje dvakrát častejšie než u mužov. "Hoci presné príčiny vzniku ochorenia nie sú známe, medzi významné faktory vedci zaraďujú okrem vyššieho veku a dedičnosti aj nezdravý životný štýl," dodala.



Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom ubúdajú mozgové bunky a vyhasínajú ich funkcie. Pacienti zabúdajú všetko, čo predtým vedeli a poznali. Nerozumejú významu slov, strácajú orientáciu v čase aj priestore a tiež hygienické návyky.



Riziko ochorenia je podľa českého SZÚ možné minimalizovať vyváženou stravou, dostatkom pohybu a činnosťami, pri ktorých je potrebné premýšľať. "Veľký význam majú intelektuálne aktivity, medzi ktoré patrí napríklad čítanie, lúštenie krížoviek, štúdium cudzích jazykov alebo hra na hudobný nástroj do čo najvyššieho veku," spresnili odborníci.



K rizikovým faktorom podľa nich patrí okrem nedostatku pohybu aj obezita a vysoký krvný tlak. Naopak, dôležitý v prevencii je dostatok spánku – jeho optimálna dĺžka je deväť hodín, minimálna šesť. Dlhší spánok je však zase spájaný so stúpajúcim rizikom vzniku demencie, upozornil SZÚ.



Celosvetovo ochorením aktuálne trpí viac než 44 miliónov ľudí. Vedci očakávajú, že v roku 2030 sa tento počet zvýši na takmer 76 miliónov a v roku 2050 na 135 miliónov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)