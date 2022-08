Česká metropola hostí stretnutie skautov, na akcii sa ich zišlo 1200

Praha 4. augusta (TASR) - Viac ako 1200 skautov sa v stredu zišlo v českej metropole Praha na tzv. stredoeurópskom "jamboree". Toto stretnutie sa do Česka vrátilo po ôsmich rokoch. Najsilnejšie zastúpenie mali okrem Česka Maďarsko, Slovensko a Poľsko.



Areál na pražskom výstavisku dobrovoľníci počas troch dní premenili na skautské stanové mesto, kde nechýbajú kaviarne, múzeum skautingu alebo čajovňa, informuje Český rozhlas.



"Zmyslom stretnutia je, aby odtiaľ ľudia odišli bohatší. Ide o kontakty, nových priateľov, ktoré si tu nájdu, a vytvoria si nové vzťahy. Vyskúšajú si aktivity, ktoré doma nerobia, ktoré nepoznajú. Ide tiež o zážitok, pretože toto pre nich môže byť jedno z prvých stretnutí s veľkou skautskou rodinou," uviedla hovorkyňa skautskej organizácie Barbora Trojaková.



Počas desaťdňového programu nebude chýbať ani tradičný pochod hlavným mestom Českej republiky. Tentoraz pôjdu skauti z Výstaviska smerom na Letnú, a to v krojoch, s vlajkami a transparentmi nesúcimi názvy krajín a miest, odkiaľ pochádzajú.



Na prelome júna a júla 1931 prišlo do Prahy viac ako 15.000 skautov a skautiek z celej Európy. Slávnostný sprievod vtedy vyrazil na Pražský hrad, kde k mladým ľuďom prehovoril vtedajší prezident československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk.