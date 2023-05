Česká ministerka obrany podpísala v USA dohodu o obrannej spolupráci

Washington/Praha 23. mája (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová a jej rezortný partner Lloyd Austin podpísali v Pentagone dohodu o obrannej spolupráci (DCA) Česka so Spojenými štátmi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ako informovala stanica ČT24, zmluva upravuje právne postavenie amerických vojakov pri ich budúcom pôsobení na českom území. Česko je 24. krajinou, ktorá takúto dohodu s USA uzavrela



"Pre Českú republiku je to stopercentne jeden z najvýznamnejších okamihov od Nežnej revolúcie. Naše krajiny sa v americko-českých a česko-amerických vzťahoch vracajú späť do éry prezidenta (Václava) Havla, keď boli absolútne nadštandardné," uviedla pred podpisom zmluvy Černochová.



Zmluva podľa jej slov spresní podmienky pre amerických vojakov, ak budú v Česku napríklad na vojenskom cvičení. Umožní tiež intenzívnejšiu praktickú spoluprácu oboch armád. "Táto zmluva nezakladá žiadnu americkú základňu v ČR a ani nedovoľuje pobyt amerických vojakov, ktorý by bol inak než podľa ústavy v súlade s článkom 43," zdôraznila.



"Teší ma, že podpísanie dohody o obrannej spolupráci ešte viac posilní a prehĺbi naše obranné vzťahy, zvýši našu interoperabilitu, posilní NATO a zvýši stabilitu v Európe," povedal americký minister obrany Lloyd Austin Černochovej ešte pred podpisom zmluvy.



Česká vláda schválila znenie dohody približne pred mesiacom. Musia ju ešte schváliť obe komory parlamentu a následne ju podpíše prezident Petr Pavel. Šéf opozičného hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura už avizoval, že jeho poslanci za dohodu hlasovať nebudú. Hnutie ANO o svojom postoji ešte diskutuje.



Dohodu o obrannej spolupráci má so Spojenými štátmi väčšina členských krajín NATO. Schválilo ju už napríklad Poľsko, Maďarsko či Slovensko. Aktuálne o nej s USA rokujú Dáni, Fíni a Švédi.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)