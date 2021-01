Nemocnica v českom Slanom bojuje s britským variantom koronavírusu

Praha 26. januára (TASR) - V nemocnici v českom meste Slaný sa šíri britský variant koronavírusu. Nemocnica je podľa slov jej riaditeľa Štěpána Votočka na hranici svojich možností, pričom tamojšia situácia je najhoršia od vypuknutia epidémie v ČR. Votoček uviedol, že britský variant sa šíri medzi zdravotníkmi a tí, ktorých dosiaľ nepostihol, prestávajú byť schopní zabezpečiť prevádzku nemocnice. Informoval o tom v utorok portál iRozhlas.cz.



Na situáciu v nemocnici v Slanom upozornil ako prvý portál Novinky.cz, pričom napísal, že v núdzovom režime funguje tamojšia interná jednotka intenzívnej starostlivosti aj röntgen. Zatvorených bolo tiež viacero ambulancií.



"Počas posledných dvoch až troch týždňov sa nám nakazilo 80 zamestnancov," opísal Votoček v utorok pre Rádiožurnál Českého rozhlasu s tým, že každý deň dostáva správy o nových nakazených lekároch i sestrách. V celej nemocnici pracuje asi 400 zdravotníkov, do tohto čísla však spadajú napríklad aj farmaceuti a laboranti.



Riaditeľ nemocnice vyslovil prekvapenie z rýchlosti a agresivity šírenia nákazy. "Tým myslím, že doteraz sme vídali, že sa v nejakej prevádzke nakazil jeden, dvaja, traja ľudia a teraz zrazu behom dvoch dní padli všetci... preto sme si nechali pri vybraných vzorkách otestovať tú možnosť, či sa nejedná o takzvanú britskú mutáciu," povedal Votoček.



Samotná analýza je podľa slov nákladná a náročná. Trvalo približne týždeň, než laboratórium potvrdilo, že ide o britskú mutáciu vírusu. Votoček pritom spresnil, že nie je možné testovať všetky vzorky. "Ale ak to má jeden, tak je vysoko pravdepodobné, že to majú aj ďalší," dodal.



Potvrdil však, že britská mutácia nespôsobuje vážnejší priebeh choroby. Rozdiel je podľa neho skutočne len v rýchlejšom šírení vírusu. Za možné označil, že k prenosu nákazy došlo napríklad pri nejakom náhodnom a krátkom, hoci len niekoľkosekundovom, kontakte, napríklad pri prezliekaní zdravotníkov. Priestor na ďalšie sprísnenie hygienických opatrení už podľa jeho slov v nemocnici príliš nie je.



"Samozrejme existuje hypotetický variant, že by úplne každý vrátane údržbárov a vodičov chodil v tých igelitových overaloch, ale to si myslím, že nie je úplne reálne," dodal Votoček.



Situáciu v nemocnici podľa českého ministerstva zdravotníctva aktuálne monitorujú hygienici. "Výskyt britskej mutácie koronavírusu v nemocnici v Slanom je pod kontrolou hygienikov. Prebieha epidemiologické šetrenie kontaktov. Mutácia sa zatiaľ preukázala iba v jednom prípade, "oznámil rezort na Twitteri.