Česká opozícia podala návrh na odvolanie Okamuru
Šéf poslancov ODS Marek Benda pred začiatkom schôdze uviedol, že opozícia považuje za nevyhnutne nutné zistiť, či hnutie ANO skutočne stojí za Okamurom aj pri prejavoch, ktoré prednáša.
Praha 13. januára (TASR) - Česká opozícia podala spoločný návrh na odvolanie Tomia Okamuru z funkcie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR. Všetkých 92 podpisov opozičných poslancov odovzdali zástupcovia jednotlivých strán v utorok dopoludnia v Okamurovej kancelárii. Na začiatku utorňajšej schôdze, na ktorej chce vláda Andrej Babiša žiadať o dôveru, opoziční poslanci požiadali, aby bol ich návrh zaradený do programu aktuálneho zasadnutia, to však neprešlo. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Predseda Poslaneckej snemovne má stelesňovať rešpekt k ústave, demokratickým pravidlám, ku všetkých občanom a bezpečnosti tejto krajiny... Ale jeho výroky a správanie tieto základné hodnoty po celý čas jeho krátkeho mandátu prekračujú, a preto v tejto funkcii nemá zotrvávať,“ zdôvodnila návrh na odvolanie predsedníčka poslaneckého klubu Pirátov Olga Richterová.
Šéf poslancov ODS Marek Benda pred začiatkom schôdze uviedol, že opozícia považuje za nevyhnutne nutné zistiť, či hnutie ANO skutočne stojí za Okamurom aj pri prejavoch, ktoré prednáša. Okamurov novoročný prejav, v ktorom kritizoval vedenie Ukrajiny a hovoril napríklad o „ukrajinských zlodejoch okolo Zelenského junty“, bol podľa Bendu ďaleko za čiarou toho, čo by malo byť v parlamentnej demokracii možné.
„Nie je možné, aby predseda sedempercentnej strany hovoril v mene Poslaneckej snemovne a hovoril akože k svojim voličom. Predseda PSP je tretí najvyšší ústavný činiteľ v krajine a musí hovoriť spôsobom, ktorý tejto ústavnej funkcii zodpovedá. Zodpovedá zaňho Andrej Babiš a hnutie ANO, tí ho do tej pozície zvolili a my chceme dnes zistiť, či za ním naďalej stoja a či sú také prejavy tiež prejavmi hnutia ANO,“ dodal Benda.
Poslanci na úvod utorňajšej schôdze hlasovali o poradí jednotlivých bodov, návrh týkajúci sa odvolania Okamuru však neprešiel. Hlasovalo zaň 90 poslancov, 108 bolo proti. Neprešlo ani to, aby bol do programu schôdze zaradený bod s návrhom predsedu hnutia STAN Víta Rakušana na uznesenie, ktorým by sa snemovňa od výrokov Okamuru dištancovala. Benda preto požiadal o polhodinovú prestávku na poradu klubu ODS.
Politológ Miloš Brunclík z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe považoval za veľmi nepravdepodobné, že by bol Okamura odvolaný. Ide podľa neho skôr o politické gesto, výraz silného nesúhlasu opozície. „Rozhorčenie opozície chápem, ale myslím si, že je veľmi nepravdepodobné, že by bol Tomio Okamura odvolaný. Opozícia to nemôže prejsť mlčaním... ale z pohľadu odborníka alebo občana to nie je úplne podstatné. Nikoho to úplne nezaujíma,“ uviedol pre TASR Brunclík.
