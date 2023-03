Česká opozícia sa pokúsi odvolať predsedníčku PSP Pekarovú Adamovú

Praha 7. marca (TASR) - České opozičné hnutia ANO a SPD zozbierali 80 podpisov na podanie návrhu na odvolanie predsedníčky Poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej z koaličnej strany TOP 09. Dôvodom je jej spôsob vedenia schôdze, na ktorej poslanci rokovali o znížení mimoriadnej valorizácie dôchodkov. Na tlačovej konferencii pred rokovaním Snemovne to uviedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, informuje spravodajkyňa TASR.



Pekarová Adamová schôdzu neriadila nadstranícky, ale v prospech vládnej koalície, myslí si Schillerová. Podľa nej je to v priamom rozpore nielen s prísľubom predsedníčky PSP ČR, keď bola zvolená, ale aj v rozpore s rokovacím poriadkom.



"Domnievame sa, že predsedníčka PSP nemá na to, aby riadila Poslaneckú snemovňu. Preto sme zozbierali podpisy poslancov... a podáme návrh na jej odvolanie," vyhlásila šéfka klubu ANO. Dodala, že ide o poslancov hnutia ANO a SPD a je ich viac než 80.



Pekarová Adamová na sociálnej sieti Twitter reagovala, že ANO a SPD sa týmto krokom pokúšajú nájsť vinníka neprijateľného vystupovania svojich poslancov na čele s expremiérom Andrejom Babišom. "Som v Snemovni zodpovedná za dodržiavanie zákonov a pravidiel vrátane slušného správania sa. To, že sa to opozícii nepáči, je jej vizitka," komentovala kroky ANO a SPD predsedníčka dolnej komory parlamentu.



ANO sa v otázke zníženia mimoriadnej valorizácie dôchodkov už obrátilo aj na zvoleného prezidenta Petra Pavla. Podľa Schillerovej mu v utorok predstavitelia hnutia odoslali list, v ktorom ho žiadajú o stretnutie. Chcú ho informovať o svojich argumentoch proti tomuto vládnemu návrhu.



Koalícia navrhuje znížiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ktorá mala byť penzistom vyplatená v júni. Vláda argumentuje snahou o spomalenie zadlžovania štátu. Priemerný dôchodok by sa tak nezdvihol o 1770 korún, ale len o 760 korún (približne 32 eur). Opozícia, odbory a ďalší zmenu kritizujú.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)