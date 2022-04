Češka oslobodená od obžaloby sa môže vrátiť do ČR, súd vydal príkaz

Praha 12. apríla (TASR) - Češka Tereza Hlůšková, ktorú pakistanský súd v novembri oslobodil od obžaloby v prípade pašovania deviatich kilogramov heroínu, sa môže vrátiť do Českej republiky. Najvyšší súd v Islamabade vydal písomný príkaz, ktorý jej povoľuje krajinu opustiť. TASR správu prevzal zo spravodajského servera iDnes.cz.



Najvyšší súd ešte v piatok 8. apríla rozhodol, že colníci už Hlůškovú nemôžu ďalej zadržiavať. Táto 25-ročná Češka však musela počkať, kým sudca vydá rozkaz umožňujúci jej nastúpiť do lietadla, píše iDnes.cz s odvolaním sa na český denník Blesk. Tento príkaz bol podľa miestneho zdroja vydaný v pondelok 11. apríla.



Češku zadržali pakistanskí colníci v januári 2018 na medzinárodnom letisku v meste Láhaur s deviatimi kilogramami heroínu. V marci nasledujúceho roka ju odsúdili na osem rokov a osem mesiacov odňatia slobody a súd jej udelil pokutu 800 dolárov, pripomína iDnes.cz. Odvolací súd ju oslobodil na začiatku novembra 2021. Koncom novembra opustila väzenie.



Hlůšková tvrdila, že do Pakistanu prišla ako modelka a niekto jej heroín do kufra podstrčil, píše iDnes.cz.