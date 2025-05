Česká polícia cez slintačku nevpustila zo Slovenska 46 nákladných áut

Praha 23. mája (TASR) - Česká polícia počas obdobia kontrol na hraniciach so SR, ktoré Česko zaviedlo ako prevenciu pred zavlečením nákazy slintačky a krívačky (SLAK), odoprela vstup do krajiny 46 nákladným autám. Celkom skontrolovala viac než 500.000 áut. Uviedla to v piatok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Kontroly spojené s dezinfekciou nákladných áut, ktoré platili od 11. marca, skončili o polnoci zo štvrtka na piatok. „Nasadili sme viac než 7500 policajtov a skontrolovali vyše 500.000 vozidiel, vstup do ČR sme odopreli 46 nákladným vozidlám. Všetkým spolupracujúcim inštitúciám a hlavne trpezlivým vodičom ďakujeme za spoluprácu,“ napísalo policajné prezídium.



Dezinfekciou, ktorú zabezpečovali hasiči, prešlo podľa českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného takmer 400.000 automobilov. Z nich 20.000 áut, ktoré prepravovali veterinárny tovar, prešlo kompletnou dekontamináciou.



Vozidlá nad 3,5 tony idúce zo Slovenska, ktoré mohli do štvrtka prechádzať len štyrmi hraničnými priechodmi, už môžu pre vjazd do ČR opäť použiť ľubovoľný priechod. Česká Štátna veterinárna správa však podotkla, že v ČR sa budú naďalej robiť náhodné cestné kontroly vo vnútrozemí. V prihraničných oblastiach sa tiež pokračuje v testovaní mlieka a monitorovaní zveri na prítomnosť vírusu SLAK.