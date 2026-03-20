Česká polícia má štyri verzie založenia požiaru haly v Pardubiciach
Autor TASR,aktualizované
Praha 20. marca (TASR) - Česká polícia pracuje so štyrmi vyšetrovacími verziami založenia požiaru haly v Pardubiciach, pričom podľa každej z nich bol zavinený úmyselne. Po rokovaní krízového štábu na ministerstve vnútra to v piatok povedal český policajný prezident Martin Vondrášek. Minister vnútra ČR Lubomír Metnar uviedol, že na základe aktuálnych informácií nehrozí v súvislosti s týmto prípadom žiadne ďalšie bezprostredné nebezpečenstvo, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vo všetkých štyroch verziách pracujeme s úmyselným zavinením tohto požiaru a intenzívne pátrame po možnom páchateľovi, resp. páchateľoch tohto trestného činu,“ povedal Vondrášek. K skupine, ktorá sa k útoku prihlásila a zverejnila videá, o ktorých tvrdí, že útok zobrazujú, sa nechcel vyjadriť. „Ktokoľvek môže na sociálnych sieťach a v prostredí internetu zverejňovať čokoľvek a môže na to mať akúkoľvek motiváciu,“ upozornil.
„Potrebujeme čas na to, aby sme otvorené zdroje spoločne so spravodajskými službami vyhodnotili a povedali si, či zverejnené informácie majú alebo nemajú reálny základ... Jediné, čo v tejto chvíli môžem potvrdiť, je úmyselné zavinenie vo vzťahu k založeniu požiaru, to máme v tejto chvíli v podstate za preukázané,“ dodal Vondrášek.
Minister vnútra Lubomír Metnar informoval, že v najbližšej dobe zasadne s krízovým štábom aj spoločná spravodajská skupina, ktorá posúdi prípadné zvýšenie stupňa ohrozenia terorizmom. „Situáciu vyhodnocujeme nepretržite. Nepretržite sme v online spojení, informácie zdieľame, a to nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Čo sa týka súčasnej situácie, nemáme aktuálne informácie, že by hrozilo nejaké nebezpečenstvo, ale budeme to ďalej vyhodnocovať,“ dodal minister. Zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu podľa jeho slov zatiaľ neplánujú.
V tomto prípade vykonáva dozor Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe. Najvyššie štátne zastupiteľstvo zase zabezpečuje medzinárodnú právnu pomoc, keby sa ukázalo, že išlo o skupinu pôsobiacu na území viacerých štátov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
