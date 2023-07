Česká polícia musí po nehode autobusov vypočuť cestujúcich z 25 krajín

Praha 18. júla (TASR) - Vyšetrovanie pondelkovej nehody dvoch autobusov neďaleko Brna, z ktorých jeden bol slovenský, bude podľa českej polície komplikované, keďže musí vypočuť všetkých cestujúcich – a tí pochádzali z celkovo až 25 krajín vrátane Nigérie či Venezuely. Česi sa podľa polície v autobusoch neviezli, uvádza TASR, ktorá čerpala z článku zverejneného spravodajským serverom iDNES.cz.



Na mieste nehody na českej diaľnici D2 v pondelok popoludní zasahovalo 26 zdravotníckych posádok a tri vrtuľníky. "Ošetrili sme 77 pacientov, z nich jeden zomrel. Štrnásti boli v ťažkom stave," vyhlásila na utorkovej tlačovej konferencii riaditeľka záchranky Juhomoravského kraja Hana Albrechtová.



Akciu záchranári ukončili v priebehu necelých dvoch hodín. Dvaja pacienti museli podstúpiť operáciu. Všetci zranení sú v súčasnosti mimo ohrozenia života.



Zástupca riaditeľa krajských hasičov popísal zásah ako jeden z najnáročnejších za posledné roky. Z autobusov museli vyslobodzovať 12 zakliesnených osôb.



Polícia v súčasnosti zisťuje, či bola príčinou nehody zdravotná indispozícia vodiča českého autobusu, porucha, vysoká rýchlosť alebo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti.



"Vodič zájazdového autobusu s českým evidenčným číslom z nezistených príčin pri vjazde do tvoriacej sa kolóny neubrzdil a narazil do slovenského autobusu idúceho pred ním. Náraz bol, bohužiaľ, taký silný, že (vodič) na následky zranení na mieste zomrel," uviedla polícia podľa servera Novinky.cz.



Pri nehode linkového autobusu slovenskej spoločnosti Turancar, do ktorého zozadu narazil český zájazdový autobus, sa podľa slovenského ministerstva zahraničných vecí ľahko zranilo šesť Slovákov.