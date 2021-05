Česká polícia navrhla obžalovať Babiša v kauze Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Praha 31. mája (TASR) - Polícia navrhla obžalovať českého premiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku spoločnosti Agrofert Janu Mayerovú v kauze týkajúcej sa dotácie vo výške 50 miliónov českých korún (1,9 milióna eur) na stavbu jeho farmy Čapí hnízdo.V tlačovej správe o tom v pondelok informoval hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala, ktorého cituje internetový spravodajský portál iDNES.cz. Návrhom sa teraz bude zaoberať dohliadajúci prokurátor Jaroslav Šaroch. Ten môže podať obžalobu, ale aj zastaviť trestné stíhanie.Premiér opakovane odmieta, že by sa v súvislosti s farmou dialo čokoľvek nezákonného. Mayerová, ktorá teraz používa svoje dievčenské priezvisko Nagyová, povedala, že sa k danej záležitosti nebude vyjadrovať.uviedla. Mayerová už v minulosti vyhlásila, že je presvedčená o tom, že zákon porušený nebol.uviedol Cimbala.Hovorca doplnil, že o spôsobe vybavenia veci bude verejnosť informovaná prostredníctvom médií.dodal Cimbala.Podstatou tejto kauzy je to, že farma Čapí hnízdo pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert, v decembri 2007 sa však premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v programe pre malé a stredné podniky. Akcie vlastnili Babišove deti a partnerka.Na dotáciu by farma ako súčasť Agrofertu nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do februára 2017, potom ho vložil do svojich zverenských fondov, uvádza internetový portál denníka Mladá fronta DNES.Generálny prokurátor Pavel Zeman v decembri 2019 po preskúmaní obnovil stíhanie Babiša a Mayerovej; podľa neho bolo konanie v ich prípade zastavené nezákonne a predčasne. Prokurátor Zeman zároveň potvrdil, že stíhanie Babišových blízkych sa definitívne skončilo. Pavel Zeman v polovici mája oznámil svoju rezignáciu, mandát mu zanikne k 30. júnu.