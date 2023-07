Česká polícia neumožnila vstúpiť na územie ČR ruskej tenistke

Praha 28. júla (TASR) - Česká cudzinecká polícia vo štvrtok večer neumožnila vstúpiť na územie ČR ruskej tenistke, ktorá smerovala na turnaj WTA v pražskej Stromovke. Ďalšie tenistky z Ruska ani Bieloruska podľa českého ministerstva vnútra už do ČR nepricestujú. Uviedli to v piatok na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Polícia podľa ministerstva pri kontrole ruskej občianky na letisku zistila dôvody k ukončeniu prechodného pobytu a hráčka preto Česko opustila. Jej meno usporiadatelia neuviedli.



"V situácii, keď Rusko zabíja na Ukrajine civilistov, nie je zároveň možné merať si s ruskými športovcami sily na športových podujatiach. Preto naša vláda prijala nariadenie, ktoré účasť ruských športovcov na súťažiach v ČR zakazuje," napísal na sociálnej sieti minister vnútra Vít Rakušan. Vláda Petra Fialu schválila zákaz ruských športovcov a tímov na súťažiach v ČR tento rok v júni.



"Neodkladne sme o situácii prostredníctvom WTA informovali všetkých ostatných účastníkov turnaja s ruským či bieloruským občianstvom," povedal podľa servera Novinky.cz riaditeľ turnaja Miroslav Malý. Vedenie turnaja podľa neho postup štátnych orgánov plne rešpektuje. "Nepredpokladám, že sa v tejto situácii na nadchádzajúcom turnaji zúčastní akákoľvek hráčka s ruským či bieloruským občianstvom," dodal.



Turnaj tenisovej organizácie WTA sa uskutoční v areáli pražskej Sparty v Stromovke od 31. júla do 6. augusta.