< sekcia Zahraničie
Česká polícia obvinila ďalších ľudí v bitcoinovej kauze
Medzi obvinenými aj údajne aj exminister spravodlivosti Pavel Blažek.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 4. mája (TASR) - Kriminalisti obvinili ďalšie tri osoby v kauze darovania bitcoinov, ktorá pred rokom otriasla českou politickou scénou. Vinia ich zo zneužitia právomoci úradnej osoby a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. V pondelok to na svojom webe oznámilo Vrchné štátne zastupiteľstvo (VSZ) v Olomouci, ktoré nad prípadom vykonáva dozor.
Podľa servera Seznam Zprávy je medzi obvinenými aj exminister spravodlivosti Pavel Blažek, ktorý pre kauzu rezignoval a odišiel z vrcholovej politiky. Obvineným hrozí päť až 12 rokov väzenia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vrchný štátny zástupca Radim Dragoun spresnil, že polícia považuje dvoch z trojice za páchateľov a jedného za organizátora. Celkom ich obvinila z troch trestných činov. „Trestný čin zneužitia právomoci spočíva vo výkone právomoci úradnej osoby spôsobom odporujúcim inému právnemu predpisu v úmysle zaobstarať inému neoprávnený prospech. Jeden trestný čin legalizácie výnosov z trestnej činnosti spočíva v prevedení veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti inej osoby, na iného. Druhý trestný čin legalizácie výnosov z trestnej činnosti potom spočíva v usilovaní sa o to, aby bolo podstatne skomplikované zistenie pôvodu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti,“ napísal Dragoun.
Dodal, že obvinení sú stíhaní na slobode a v prípade ich odsúdenia im hrozí úhrnný trest v rozsahu päť až 12 rokov za mrežami.
Server Seznam Zprávy uviedol, že kriminalisti okrem exministra Blažka obvinili aj jeho vtedajšieho námestníka Radomíra Daňhela, ktorý darovanie bitcoinov pre ministerstvo dohodol a tiež advokáta Kárima Titza, ten zastupuje v minulosti odsúdeného priekupníka drog Tomáša Jiřikovského, ktorý ich rezortu daroval.
Bitcoiny, ktoré vlani v marci ministerstvo spravodlivosti od Jiřikovského prijalo, boli v hodnote takmer jednej miliardy českých korún. Po tom, ako médiá túto skutočnosť zistili a poukázali na to, že by mohlo ísť o legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, začala prípad vyšetrovať polícia. Blažek následne rezignoval, za prijatie bitcoinov sa ospravedlnil a dodal, že situáciu podcenil. Vláda pre túto kauzu čelila aj pokusu o vyslovenie nedôvery.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Podľa servera Seznam Zprávy je medzi obvinenými aj exminister spravodlivosti Pavel Blažek, ktorý pre kauzu rezignoval a odišiel z vrcholovej politiky. Obvineným hrozí päť až 12 rokov väzenia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vrchný štátny zástupca Radim Dragoun spresnil, že polícia považuje dvoch z trojice za páchateľov a jedného za organizátora. Celkom ich obvinila z troch trestných činov. „Trestný čin zneužitia právomoci spočíva vo výkone právomoci úradnej osoby spôsobom odporujúcim inému právnemu predpisu v úmysle zaobstarať inému neoprávnený prospech. Jeden trestný čin legalizácie výnosov z trestnej činnosti spočíva v prevedení veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti inej osoby, na iného. Druhý trestný čin legalizácie výnosov z trestnej činnosti potom spočíva v usilovaní sa o to, aby bolo podstatne skomplikované zistenie pôvodu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti,“ napísal Dragoun.
Dodal, že obvinení sú stíhaní na slobode a v prípade ich odsúdenia im hrozí úhrnný trest v rozsahu päť až 12 rokov za mrežami.
Server Seznam Zprávy uviedol, že kriminalisti okrem exministra Blažka obvinili aj jeho vtedajšieho námestníka Radomíra Daňhela, ktorý darovanie bitcoinov pre ministerstvo dohodol a tiež advokáta Kárima Titza, ten zastupuje v minulosti odsúdeného priekupníka drog Tomáša Jiřikovského, ktorý ich rezortu daroval.
Bitcoiny, ktoré vlani v marci ministerstvo spravodlivosti od Jiřikovského prijalo, boli v hodnote takmer jednej miliardy českých korún. Po tom, ako médiá túto skutočnosť zistili a poukázali na to, že by mohlo ísť o legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, začala prípad vyšetrovať polícia. Blažek následne rezignoval, za prijatie bitcoinov sa ospravedlnil a dodal, že situáciu podcenil. Vláda pre túto kauzu čelila aj pokusu o vyslovenie nedôvery.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)