Česká polícia obvinila muža, ktorý omylom zapálil supermarket

Praha 9. novembra (TASR) - Česká polícia obvinila 18-ročného muža zo spáchania zločinu poškodenia cudzej veci. Mladík podľa obvinenia spôsobil požiar, ktorý úplne zničil supermarket v Chodove v západných Čechách a hrozí mu šesťročné väzenie. V stredu to uviedol hovorca polície Jakub Kopřiva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa zistení polície 6. novembra ráno mladík prišiel k predajni a v priestore nákupných vozíkov, si chcel nabiť telefón. Vyliezol na vozíky a do zásuvky umiestnenej v hornej časti sa pokúsil zapojiť nabíjačku. Mobil mu však spadol do jedného z vozíkov.



"Vzhľadom na to, že nákupné vozíky boli do seba zasunuté, nedarilo sa mu mobilný telefón z vozíka vytiahnuť," spresnil hovorca. Nemal pri sebe ani mincu, či žetón a preto ich nevedel rozpojiť. "Následne mal mladík plynovým zapaľovačom začať vytvárať dieru v bočnej časti plastového nákupného vozíka, cez ktorú si chcel potom mobilný telefón vytiahnuť," popísal situáciu Kopřiva.



Plastové vozíky však začali horieť a oheň sa rozšíril aj na drevenú konštrukciu prístreška a následne aj do celej predajne. Prvotný požiar vozíkov sa muž podľa polície snažil uhasiť mikinou, to sa mu ale nedarilo. Potom spanikáril a utekal zavolať pomoc. Hasičov privolal obyvateľ jedného z bytov v blízkosti predajne, na ktoré muž klopal. Následne utiekol domov.



Polícia ho stotožnila na základe dostupných kamerových záznamov a 8. novembra ho zadržala. Nasledujúci deň ho na príkaz štátneho zástupcu prepustila a bude vyšetrovaný na slobode. V prípade preukázania viny mu hrozí šesťročné väzenie.



Spôsobenú škodu česká polícia vyčíslila na takmer 49 miliónov korún (približne dva milióny eur). Rozsiahly požiar poškodil aj osem áut zaparkovaných v blízkosti predajne.