Sexuálna mafia: V Česku hľadali prostitútky a vozili ich do Fínska

Praha 13. apríla (TASR) - Česká polícia obvinila osem ľudí, ktorí sa údajne podieľali na organizovaní medzinárodnej prostitúcie. Skupina robila v ČR nábor žien, ktoré potom vykonávali prostitúciu v Česku alebo vo Fínsku. Obvinené osoby od nich následne preberali časť ich zárobku. Polícia ich viní z kupliarstva a legalizácie výnosov z trestnej činnosti, hrozí im dva až osem rokov väzenia. Vo štvrtok to uviedla Polícia ČR (PČR), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Obvinení podľa polície spolupracovali minimálne od začiatku roka 2019, keď si rozdelili úlohy súvisiace s organizovaním a vykonávaním sexuálnych služieb. Podľa zistení PČR sa im nábormi podarilo získať minimálne 50 žien, ktoré potom dopravovali na miesta výkonu prostitúcie. Išlo o okolie Ostravy a ďalších miest v ČR alebo územie Fínska.



Ženám hradili letenky do Fínska a zaisťovali inzerciu nimi poskytovaných služieb či komunikáciu so zákazníkmi. "Od dievčat potom mali vyžadovať a preberať časť z ich dosiahnutého zárobku, ktorý si rozdeľovali a pôvod finančných prostriedkov utajovali," spresnila polícia. Týmto spôsobom získali niekoľko miliónov českých korún.



Aktuálne sú väzobne stíhaní dvaja z ôsmich obvinených. Ako výnos z trestnej činnosti policajti zaistili financie v hodnote siedmich miliónov korún (takmer 300.000 eur), tri byty, auto a ďalšie cennosti.



Českí kriminalisti Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na prípade spolupracovali s fínskou políciou a prokuratúrou, s Europolom aj Eurojustom.