Česká polícia opäť otvorila prípad podozrivej smrti ministra Masaryka

Praha 28. januára (TASR) - Česká polícia opäť otvorila prípad podozrivého úmrtia bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka z roku 1948. Objavila nové diplomatické a spravodajské dokumenty, ktoré chce porovnať s dosiaľ zistenými skutočnosťami. Prípad preveruje ako podozrenie zo spáchania vraždy. Uviedla to v utorok na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"K opätovnému otvoreniu prípadu viedlo objavenie nových diplomatických a spravodajských archiválií z USA, Veľkej Británie a Francúzska. Cieľom je porovnať tieto nové informácie s dosiaľ zistenými skutočnosťami a odhaliť tak prípadné nové súvislosti, ktoré by mohli priniesť odpovede na niektoré dlho nezodpovedané otázky," uviedla vrchná komisárka Iveta Kořínková.



Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu vydal 10. januára tohto roka záznam, ktorým vo veci začal úkony trestného konania. Vec preveruje ako podozrenie zo spáchania trestného činu vraždy podľa trestného zákona v znení účinnom do 31. augusta 1995.



Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel v noci z 9. na 10. marca 1948 za záhadných okolností. Jeho telo našli na dlažbe, kam dopadol z okna kúpeľne svojho bytu v sídle ministerstva zahraničných vecí v Černínskom paláci. O príčinách jeho úmrtia existujú viaceré teórie.