Česká polícia pre obavy z terorizmu posilnila bezpečnostné opatrenia

Praha 9. júna (TASR) - Česká polícia v noci na nedeľu s okamžitou platnosťou posilnila bezpečnostné opatrenia na verejných miestach pre obavy z možného teroristického útoku. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom informoval český server iDNES.cz. Informáciu potvrdil aj minister vnútra ČR Vít Rakušan, ktorý zdôraznil, že obyvateľom bezprostredné riziko nehrozí, uvádza TASR.



"Môžem potvrdiť, že polícia v súčasnosti prijíma preventívne opatrenia. Ľudom v ČR však nehrozí zvýšené riziko a polícia nemá informácie o bezprostrednej hrozbe. Ďalšie informácie poskytne hneď, ako to bude možné," napísal Rakušan na sociálnej sieti X v reakcii na správu iDNES.



V pondelok zasadne aj Bezpečnostná rada štátu (BRS), po ktorej Rakušan prisľúbil poskytnúť bližšie informácie.



Podľa iDNES sa hrozba týka útoku na infraštruktúru. Všetci policajti preto prešli do tzv. režimu "teror" na 24 hodín služby až do odvolania. Všímať si majú podozrivé osoby, ktoré sa budú pohybovať predovšetkým v blízkosti autobusových či železničných staníc. Zamerať sa majú aj na nákupné centrá a mestskú hromadnú dopravu.



Českí policajti si podľa zdrojov majú všímať osoby v okolí týchto lokalít a "všetky neobvyklé javy". Nemenovaný zdroj z vedenia polície povedal, že táto hrozba sa netýka len ČR.



Rakušan v ďalšom, už zrejme zmazanom príspevku na platforme X podľa iDNES.cz uviedol, že polícia vyšetruje kauzu spojenú s útokmi v zahraničí. Podozrivého už zadržali.



Zvýšené bezpečnostné opatrenia zaviedli v Česku naposledy v máji v súvislosti s hokejovými majstrovstvami, ktoré prebehli v Prahe a Ostrave.