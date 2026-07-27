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Česká polícia preveruje hromadnú bombovú hrozbu vyše 400 budovám v ČR
„Na základe doterajšieho preverovania hodnotíme relevanciu vyhrážky ako nízku,“ dodala polícia.
Autor TASR
Praha 27. júla (TASR) - Česká polícia preveruje oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému približne v 400 budovách naprieč krajinou. Ide o úrady či obchodné centrá. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedlo Policajné prezídium ČR s tým, že relevanciu vyhrážky hodnotí ako nízku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes ráno sme prijali oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému v budovách naprieč ČR (približne 400 adresátov - úrady, obchodné centrá a iné). Prevádzkovateľov postupne kontaktujeme a kontroly prebiehajú za bežnej prevádzky,“ napísala polícia a vyzvala tých, ktorí správu dostali, aby ju kontaktovali. „Na základe doterajšieho preverovania hodnotíme relevanciu vyhrážky ako nízku,“ dodala.
„Dnes ráno sme prijali oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému v budovách naprieč ČR (približne 400 adresátov - úrady, obchodné centrá a iné). Prevádzkovateľov postupne kontaktujeme a kontroly prebiehajú za bežnej prevádzky,“ napísala polícia a vyzvala tých, ktorí správu dostali, aby ju kontaktovali. „Na základe doterajšieho preverovania hodnotíme relevanciu vyhrážky ako nízku,“ dodala.