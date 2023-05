Polícia ČR pri zásahu na demonštrácii nepochybila, rozhodla inšpekcia

Praha 25. mája (TASR) - Policajti pri zásahu na marcovej protivládnej demonštrácii pred Národným múzeom v Prahe nespáchali podľa Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) trestný čin. Vo štvrtok to poslancom povedal námestník policajného prezídia Tomáš Lerch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe vysielania stanice ČT24.



Pri vnútornej kontrole sa podľa Lercha dôkladne zaoberali všetkými upozorneniami a informáciami, ktoré zaznamenali v médiách či na sociálnych sieťach. Zdôraznil, že vyhodnotili veľké množstvo obrazových či zvukových záznamov.



"Na základe toho sme dospeli k záveru, že sme nezistili akékoľvek pochybenie z hľadiska postupu pražských policajtov. A chcel by som zdôrazniť, že pražská polícia správne učinila niekoľko preventívnych opatrení, aby zabránila tejto situácii, ktorá potom eskalovala," dodal.



Na Václavskom námestí sa 11. marca uskutočnil oficiálny protest Česko proti biede. Po jeho skončení sa na základe výzvy jedného demonštranta časť protestujúcich presunula pred budovu Národného múzea a pokúsila sa do nej vniknúť. Protestujúci chceli odstrániť ukrajinskú vlajku z fasády budovy, zasiahli preto policajní ťažkoodenci. Niektorým opozičným politikom sa však zásah zdal neprimeraný, preto chceli, aby ho GIBS prešetril.



