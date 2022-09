Česká polícia pripravila plagáty oslovujúce svedkov vojnových zločinov

Praha 15. septembra (TASR) - Polícia Českej republiky predstavila plagáty, ktorými chce motivovať svedkov vojnových trestných činov k tomu, aby ich nahlásili vyšetrovacím orgánom. Už od mája k nim zhromažďuje poznatky v súlade s tzv. univerzálnou jurisdikciou.



Polícia prostredníctvom kampane vyzýva každého, kto by mohol mať o vojnových zločinoch informácie, aby vyplnil online dotazník, ktorým môže upovedomiť orgány činné v trestnom konaní, informoval v stredu Český rozhlas.



"Ak máte informácie o vojnových trestných činoch v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, môžu byť vaše informácie a poznatky kľúčové pre ich objasnenie a stíhanie," uvádza sa na webovej stránke kampane Polície ČR a Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).



Tá odštartovala už v máji, keď centrála začala preverovanie vojnových trestných činov. Distribúciou plagátov chce polícia osloviť viac ľudí, ktorí by mohli byť svedkami alebo majú takéto udalosti zdokumentované.



Plagáty, webová stránka aj dotazník, na ktorý odkazujú, sú dostupné v štyroch jazykových mutáciách, a to v češtine, ukrajinčine, ruštine a angličtine.



Polícia v prípade potreby skontaktuje osoby, ktoré vyplnili dotazník, s cieľom poskytnutia ďalších informácií. Upozorňuje však, že dotazník nenahrádza trestné oznámenie.



"Informáciami, ktoré možno využiť ako dôkazy v trestnom konaní proti konkrétnym podozrivým, môžu disponovať okrem iného utečenci z Ukrajiny, ktorí sa aktuálne vyskytujú na českom území. Ich prípadné svedectvá alebo audiovizuálne materiály zásadným spôsobom prispejú k riadnej dokumentácii konkrétnych zločinov," uviedol hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej.



Polícia zároveň upozorňuje ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, že vyplnenie dotazníka nie je ich povinnosťou. To, či otázky zodpovedia, nemôže ovplyvniť zákonnosť ich pobytu v Českej republike ani výsledok prípadného azylového konania.