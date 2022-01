Česká polícia rieši, či Hrad skartoval tajnú správu k Vrběticiam

Požiar muničného skladu za obcou Vrbětice 16. októbra 2014. Foto: TASR - Mesto Valašské Klobouky

Praha 29. januára (TASR) - Pražský hrad skartoval tajnú správu o tom, že za výbuchmi v muničných skladoch v moravskej obci Vrbětice z roku 2014 stoja agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU. Česká polícia sa to podľa portálu iROZHLAS.cz dozvedela, keď chcela preveriť, či sú na dokumente od českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) určenom prezidentovi Milošovi Zemanovi otlačky prstov alebo stopy DNA niekoho nepovolaného, teda či sa s ním neoboznamovali ľudia, ktorí nemali oprávnenie.Stanica Radiožurnál a týždenník Respekt sa to dozvedeli z troch dôveryhodných zdrojov, a to z okolia prezidenta a Pražského hradu, ako aj od zdrojov blízkych vyšetrovaniu, napísal v sobotu portál Českého rozhlasu iROZHLAS. K výbuchom v muničných skladoch, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, došlo v novembri a decembri 2014.Najbližšie okolie Zemana nemá príslušnú bezpečnostnú previerku, aby sa mohlo zoznamovať s tajnými materiálmi - nemá ju poradca prezidenta Martin Nejedlý, ani vedúci kancelárie prezidenta Vratislav Mynář.Išlo o tajnú správu o pozadí útokov vo Vrběticiach, ktorá opisovala, prečo česká polícia podozrieva agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU Alexandra Miškina a Anatolija Čepigu. Prezidentská kancelária dostala správu vlani v apríli, krátko predtým, ako vláda premiéra Andreja Babiša (ANO) na základe poznatkov českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a tajnej služby BIS informácie o útokoch zverejnila.Keď kriminalisti podľa zdrojov Radiožurnálu a Respektu chceli od Pražského hradu, aby im utajovaný dokument vydal, tak im pracovníci odboru analytiky Kancelárie prezidenta republiky (KPR) povedali, že správa bola omylom skartovaná.," uviedol zdroj z prezidentovho okolia.Návštevu polície potvrdil v piatok aj Pražský hrad na svojom webe, krátko po tom, čo Radiožurnál kontaktoval Mynářa. Policajná návšteva sa uskutočnila v piatok 21. januára 2022.Mynář nespochybnil, že Hrad dokument skartoval. Nevysvetlil však, z akého dôvodu. "," napísal kancelár Radiožurnálu.Odmietol však, že by materiály, ku ktorým nemá prístup, niekedy čítal.Nejedlý na telefonáty ani na esemesky nereagoval.Už v minulosti český Deník N informoval, že tajná správa k Vrběticiam prišla na Hrad vlani 7. apríla, keď sa informácie dozvedeli aj vybraní členovia vlády. Lenže podľa Deníka N dokument údajne na Hrade ležal desať dní, bez toho, aby sa s ním oboznámil prezident. Preto chcela polícia preveriť, či sa k nemu medzitým nedostal niekto nepovolaný.