Česká polícia riešila už 165 prípadov súvisiacich so streľbou na UK

Praha 9. januára (TASR) - Česká polícia sa doteraz zaoberala 165 prípadmi, ktoré nadväzujú na streľbu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe. V 93 prípadoch začala úkony trestného konania. Najčastejšie ide o schvaľovanie trestného činu, nebezpečné vyhrážanie sa či šírenie poplašnej správy. V utorok to uviedol námestník policajného prezidenta Tomáš Kubík, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V 12 prípadoch už trestné konanie ukončili, jeden prípad vyšetrujú. Nikto nie je aktuálne vo väzbe, štyri osoby odovzdali do psychiatrickej starostlivosti. Kubík sa verejnosti poďakoval, že tieto skutky, najmä zo sociálnych sietí, polícii nahlasuje.



Námestník riaditeľa pražskej polície pre službu kriminálnej polície a vyšetrovania Vojtěch Motyka potom informoval, že v nemocniciach ešte zostáva osem zranených osôb.



Popísal aj kroky, ktoré polícia v tomto prípade urobila. Len na FF UK zaistila asi 480 stôp. Okrem toho urobila desiatky výsluchov a ďalšie desiatky až stovku ich podľa neho ešte vykoná. Súčasťou práce policajtov v tomto prípade bolo aj rozsiahle pátranie a mnoho terabajtov prezretých kamerových záznamov. Menoval aj desiatky posudkov či rôzne expertízy.



Motyka sa vyjadril aj k najčastejším otázkam, ktoré kladú médiá či verejnosť. Motív strelca je podľa neho stále v štádiu vyšetrovania. K listu, v ktorom sa podľa polície útočník k činu priznal, uviedol Motyka len to, že ho našli v mieste jeho bydliska a mal ho pri sebe aj na FF UK. Obsah odmietol komentovať. Neodpovedal ani na otázku, či bol páchateľ psychiatrickým pacientom.



Ďalšou z častých otázok podľa Motyku je, akou zbraňou strieľal. Ani v tomto prípade však neposkytol konkrétne informácie s odkazom, že kompletná balistická expertíza ešte nie je hotová. Preveruje sa aj to, odkiaľ útočník zbrane získal. Motyka potvrdil len to, že páchateľ držal zbrane legálne a všetky ich kúpil minulý rok. Logickou otázkou podľa Motyku je, kde 24-ročný študent na ne vzal peniaze. "Pracujeme s verziou, že si zobral pôžičku," uviedol bez ďalších podrobností.



Policajný úrad vnútornej kontroly Policajného prezídia ČR v utorok oznámil, že pri zásahu proti strelcovi na UK nezistil v postupe príslušníkov polície žiadne pochybenia. Zásah zhodnotil ako rýchly a profesionálny, do budúcnosti ale odporučil lepšiu krízovú komunikáciu.