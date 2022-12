Česká polícia: Rok 2022 bol rekordný na kyberútoky

Praha 29. decembra (TASR) – V končiacom sa roku 2022 čelila Česká republika rekordnému počtu kybernetických útokov. Ich nárast súvisí aj s tým, že v období protipandemických opatrení začali ľudia oveľa viac využívať online priestor. Obeťou podvodu sa môže stať ktokoľvek, preto je nevyhnutné zvýšiť na internete opatrnosť. Spravodajkyni TASR v Prahe to povedala vedúca oddelenia prevencie Policajného prezídia ČR Zuzana Pidrmanová.



Len do konca novembra tohto roka eviduje česká polícia takmer 17.000 kybernetických útokov, pričom za celý predchádzajúci rok ich bolo 9518 a pred desiatimi rokmi len 2195. "Ľudia si zvykli komunikovať a nakupovať na internete. Páchatelia začali tento spôsob života zneužívať," konštatovala vedúca policajného oddelenia prevencie s tým, že útočníci sa novým trendom vždy prispôsobujú.



Technologický pokrok je podľa nej oveľa rýchlejší, než si ľudia stihnú uvedomiť s ním spojené riziká. "Ľudia sa môžu domnievať, že ponúkaný spôsob platby či najnovší trend investovania je v poriadku a nenapadne im, že by mohlo ísť o podvod," vysvetlila. Chýbajú podľa nej návyky, čo je a čo už nie je štandardné.



Medzi najčastejšie podvody patria napríklad telefonáty, v ktorých sa páchateľ vydáva za bankára a snaží sa človeka presvedčiť, že jeho účet bol napadnutý a svoje peniaze by mal preto poslať na "bezpečný účet". Útočníci to však skúšajú aj cez SMS, e-mail či správy od priateľov na sociálnych sieťach alebo inzertné stránky.



Polícia tiež upozorňuje na podvody založené na láske, pri ktorých najčastejšie charizmatickí "lekári" či "vojaci" oslovujú ženy na zoznamovacích platformách. Podvody sú založené na zaslaní cennej zásielky. Vždy sa však objaví nejaký problém, ktorý sa dá vyriešiť jedine zaplatením poplatku. "Ten sa postupne vyšplhá až na milióny, ktoré už nikdy neuvidíte. Všetko je len fikcia," upozornila Pidrmanová.



Útočníci podľa nej cielia na každého bez rozdielu veku či pohlavia. Obeťou sa môže stať ktokoľvek, kto má bankový účet a platobnú kartu. Česká polícia preto pripravila desatoro, ktorým by sa ľudia mali na internete riadiť. Akúkoľvek podozrivú komunikáciu je lepšie ukončiť a kontaktovať políciu. Ľudia by nemali nikdy poskytovať citlivé údaje, banky si ich nežiadajú cez email ani po telefóne.



"Všade, kde je to možné, nastavte si viacfázové overenie prístupu. Aj keď potom páchateľ získa prístupové údaje k vášmu účtu, tak z vás bude musieť vylákať ešte napríklad autorizačný kód," vysvetľuje polícia s tým, že ten nemajú ľudia nikomu hovoriť.



Ani najsilnejšie heslá či antivírusová ochrana pred podvodmi neochránia. "Zaujímajte sa o aktuálne trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nenechajte sa do ničoho vmanipulovať. V prípade pochybností si všetko radšej overte inou cestou," odporúča ľuďom česká polícia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)