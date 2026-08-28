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Česká polícia sa zaoberá príspevkom novinára o Mladičovi
Mladič zomrel vo štvrtok vo väzenskej nemocnici v holandskom Haagu vo veku 84 rokov.
Autor TASR
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Praha 28. augusta (TASR) - Česká polícia sa zaoberá príspevkom zástupcu šéfredaktora spravodajského servera Parlamentní listy Radima Panenku, v ktorom na sociálnych sieťach komentoval úmrtie odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča. Panenka napísal, že súdny proces s Mladičom bol nespravodlivý a západné médiá bývalému veliteľovi bosnianskosrbskej armády pripisujú činy, ktorých sa nikdy nedopustil, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Odišiel na večnosť v Haagu, kde bol po nespravodlivom procese spolitizovaným tribunálom držaný vo väzení. Miloval svoj národ, ktorému celý život slúžil. Nakoniec zaň položil aj svoj život. Tomuto vojenskému velikánovi sú západnými (aj českými) médiami pripisované činy, ktorých sa nikdy nedopustil,“ napísal Panenka. Dodal, že Mladič je titulovaný lživými nálepkami, a pritom zachránil srbský národ v Bosne pred genocídou.
Veľvyslankyňa Bosny a Hercegoviny v Česku a na Slovensku Martina Mlinarevičová vo štvrtok na sociálnej sieti X uviedla, že je z postojov Panenku zdesená. „Oslavovanie vojnových zločincov je v demokratickej spoločnosti neprijateľné. Ďakujeme českým priateľom za súcit s obeťami genocídy, preživšími matkami zo Srebrenice a za obranu pravdy,“ dodala.
Policajné prezídium ČR v piatok uviedlo, že príspevok Panenku zaregistrovalo a zaoberá sa ním. „Budeme vyhodnocovať predovšetkým to, či autor zľahčovaním genocídy nenaplnil skutkovú podstatu niektorého z trestných činov,“ uviedla polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne, akonáhle ich bude mať. Mlinarevičová sa následne polícii poďakovala za reakciu.
Mladič zomrel vo štvrtok vo väzenskej nemocnici v holandskom Haagu vo veku 84 rokov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) ho v roku 2017 odsúdil na doživotie za genocídu a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch. Bol uznaný za vinného najmä za svoju úlohu pri obliehaní Sarajeva a pri masakre v Srebrenici z roku 1995, pri ktorej bolo zavraždených 8000 bosnianskych mužov a chlapcov. Medzinárodná justícia tento čin označila za genocídu.
Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatok oznámil, že Mladič bude mať štátny pohreb so všetkými vojenskými a štátnymi poctami. Mladičovi zástancovia zo Srbska tvrdia, že bosnianskych Srbov zachránil pred etnickou čistkou, a spochybňujú aj to, že v Srebrenici išlo o genocídu. Podľa nich viedol Mladič legitímnu vojenskú operáciu proti ozbrojenému nepriateľovi, a nie systematické vraždenie civilistov a zajatcov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Odišiel na večnosť v Haagu, kde bol po nespravodlivom procese spolitizovaným tribunálom držaný vo väzení. Miloval svoj národ, ktorému celý život slúžil. Nakoniec zaň položil aj svoj život. Tomuto vojenskému velikánovi sú západnými (aj českými) médiami pripisované činy, ktorých sa nikdy nedopustil,“ napísal Panenka. Dodal, že Mladič je titulovaný lživými nálepkami, a pritom zachránil srbský národ v Bosne pred genocídou.
Veľvyslankyňa Bosny a Hercegoviny v Česku a na Slovensku Martina Mlinarevičová vo štvrtok na sociálnej sieti X uviedla, že je z postojov Panenku zdesená. „Oslavovanie vojnových zločincov je v demokratickej spoločnosti neprijateľné. Ďakujeme českým priateľom za súcit s obeťami genocídy, preživšími matkami zo Srebrenice a za obranu pravdy,“ dodala.
Policajné prezídium ČR v piatok uviedlo, že príspevok Panenku zaregistrovalo a zaoberá sa ním. „Budeme vyhodnocovať predovšetkým to, či autor zľahčovaním genocídy nenaplnil skutkovú podstatu niektorého z trestných činov,“ uviedla polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne, akonáhle ich bude mať. Mlinarevičová sa následne polícii poďakovala za reakciu.
Mladič zomrel vo štvrtok vo väzenskej nemocnici v holandskom Haagu vo veku 84 rokov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) ho v roku 2017 odsúdil na doživotie za genocídu a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch. Bol uznaný za vinného najmä za svoju úlohu pri obliehaní Sarajeva a pri masakre v Srebrenici z roku 1995, pri ktorej bolo zavraždených 8000 bosnianskych mužov a chlapcov. Medzinárodná justícia tento čin označila za genocídu.
Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatok oznámil, že Mladič bude mať štátny pohreb so všetkými vojenskými a štátnymi poctami. Mladičovi zástancovia zo Srbska tvrdia, že bosnianskych Srbov zachránil pred etnickou čistkou, a spochybňujú aj to, že v Srebrenici išlo o genocídu. Podľa nich viedol Mladič legitímnu vojenskú operáciu proti ozbrojenému nepriateľovi, a nie systematické vraždenie civilistov a zajatcov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)