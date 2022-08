Česká polícia vyzvala ľudí, aby podali svedectvá o vojnových zločinoch

Praha 8. augusta (TASR) - Česká polícia vyzvala ľudí, aby ju informovali o vojnových zločinoch súvisiacich s konfliktom na Ukrajine. Zriadila na to online dotazník. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe pondelkovej tlačovej správy hovorcu Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslava Ibeheja.



Prostredníctvom dotazníka dostupného na webovej stránke polície môže verejnosť odovzdať akékoľvek poznatky o zločinoch priamo orgánom činným v trestnom konaní. "Ak máte informácie o vojnových trestných činoch v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, môžu byť vaše informácie a poznatky kľúčové na ich objasnenie a stíhanie," uvádza polícia.



Česká republika tieto informácie zbiera v súlade s takzvanou univerzálnou jurisdikciou. Je povinná stíhať vojnové trestné činy, pričom nerozhoduje, kde boli spáchané. Cieľom aktuálne spusteného projektu českej polície je preto identifikovať páchateľov vojnových zločinov a stíhať ich.



Za vojnový trestný čin je podľa polície možné považovať také správanie jednej zo strán konfliktu, ktoré zásadne porušuje pravidlá vedenia vojny. Tie stanovuje medzinárodné právo ozbrojených konfliktov alebo pravidlá pre zaobchádzanie s obeťami ozbrojeného konfliktu.



"Typickými porušeniami týchto pravidiel je zabíjanie civilistov či vedenie útočných operácií voči civilistom, únosy a branie rukojemníkov, mučenie, sexuálne násilie, rabovanie, plienenie, popravy zajatcov a civilistov (...)," vymenúva príklady zločinov polícia.



Dotazník je k dispozícii v štyroch jazykových mutáciách, a to v češtine, angličtine, ukrajinčine a ruštine. Polícia tiež upozorňuje, že jeho vyplnenie je len informatívne a nenahrádza podanie trestného oznámenia. To ľudia môžu, ale nemusia podať klasickou formou aj po vyplnení dotazníka.