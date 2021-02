Česká polícia začala s kontrolami na hraniciach uzavretých okresov

Praha 12. februára (TASR) - Česká polícia začala v noci na piatok vykonávať náhodné kontroly na hraniciach troch okresov, v ktorých od polnoci platia sprísnené opatrenia v oblasti cestovania. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Dôvodom uzavretia okresov Cheb a Sokolov na západe a Trutnov na severe Českej republiky je ochrana pred šírením koronavírusu SARS-CoV-2.



Česká vláda ľuďom z týchto okresov zakázala vycestovať. Ostatní občania ČR, naopak, nesmú do týchto okresov pricestovať.



Uzavreté okresy má každý deň strážiť 580 policajtov na 80 stanovištiach, píše ďalší spravodajský server, iDNES.cz. Kontrolované osoby musia dokladovať účel svojej cesty. Z obmedzenia pohybu v týchto troch okresoch sú výnimky ako napríklad dochádzka do škôl či do zamestnania.



Vláda tiež rozhodla, že ľudia v týchto oblastiach budú mať povinnosť nosiť chirurgické rúška či respirátory.



V ČR za posledných 24 hodín zaznamenali 8916 nových prípadov koronavírusu, uviedlo v piatok na svojej webovej stránke české ministerstvo zdravotníctva.



Celkový počet potvrdených prípadov od začiatku pandémie sa tým zvýšil na 1.073.966 a 17.902 ľudí v spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo. V nemocniciach je 5771 osôb.



Opatrenia v uzavretých okresoch platia do konca núdzového stavu, ktorý v ČR platí do 14. februára. Poslanecká snemovňa vo štvrtok neschválila žiadosť vlády na jeho predĺženie do 16. marca.