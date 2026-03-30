< sekcia Zahraničie
Česká polícia zadržala piatu osobu v prípade požiaru v Pardubiciach
Autor TASR
Praha 30. marca (TASR) - V súvislosti s požiarom v zbrojovke LPP Holding v Pardubiciach polícia zadržala celkom päť osôb, potvrdilo v pondelok Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe. TASR o tom informuje podľa správ portálov Novinky.cz a iDnes.cz.
Piatu osobu podľa Vrchného štátneho zastupiteľstva v Prahe zadržali v nedeľu. „Na mieste bolo oveľa viac páchateľov. V priebehu času sa podarilo zadržať aj ďalšie osoby. Dnes máme z toho väčšieho počtu útočníkov, ktorí boli na mieste, zadržaných päť osôb,“ povedal v tejto súvislosti šéf českého rezortu vnútra Lubomír Metnar na spoločnej tlačovej konferencii so slovenským ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.
Zadržanie piatej osoby následne potvrdilo aj Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe, ktoré vykonáva dozor v tomto prípade. Podľa tlačovej správy zastupiteľstva zverejnenej na jeho internetovej stránke došlo k najnovšiemu zadržaniu v nedeľu 29. marca.
V sobotu česká polícia oznámila zadržanie štvrtej osoby s českým občianstvom, ktorá je podozrivá z vyvolania požiaru v priemyselnom areáli v Pardubiciach. Sudca pardubického okresného súdu rozhodol o jej umiestnení do väzby zo všetkých troch väzobných dôvodov.
Metnar v pondelok poďakoval Slovensku za zadržanie podozrivej osoby v tomto prípade, ktorý česká polícia vyšetruje s podozrením na teroristický útok. V súvislosti s požiarom v Pardubiciach zadržali na Slovensku jednu osobu, ktorú krajský súd v Bratislave umiestnil do väzby. Z vyjadrení českého policajného prezídia vyplýva, že ide o ženu s americkým občianstvom. Voči rozhodnutiu podala sťažnosť a rozhodne o nej Najvyšší súd SR.
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol v piatok 20. marca nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe.
