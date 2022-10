Česká polícia zaistila viac ako tisíc migrantov od zavedenia kontrol

Praha 3. októbra (TASR) - Od zavedenia kontrol na česko-slovenských hraniciach zaistila česká polícia 1142 nelegálnych migrantov. V pondelok to uviedla Polícia ČR na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Od 29. septembra skontrolovali českí policajti na hraniciach so Slovenskom viac ako 92.000 osôb. Z nich 422 nesplnilo podmienky na vstup do Česka. Odhalili tiež 33 prevádzačov a 371 osôb vrátili v rámci readmisnej dohody na Slovensko.



V sobotu ráno v meste Břeclav na juhovýchode Moravy havarovala dodávka, v ktorej bolo 29 migrantov zo Sýrie. Šofér nezastavil na hraničnej kontrole na priechode Lanžhot-Brodské a polícii unikal smerom na Břeclav, kde nezvládol prejazd zákrutou.



Česká polícia zaviedla od polnoci zo stredy na štvrtok (29.10.) kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch i na tzv. zelenej hranici. Zapríčinil to zvyšujúci sa počet utečencov, ktorí smerujú do Nemecka a Rakúska.



Kontroly by mali trvať minimálne desať dní, teda do 8. októbra, česká vláda môže potom rozhodnúť o ich predĺžení. O situácii v pondelok (3.10) počas stretnutia v Prahe rokovali ministri zahraničných vecí Česka a Slovenska. Český minister Jan Lipavský uviedol, že o probléme budú v ten istý deň v Bratislave diskutovať ministri vnútra Česka, Slovenska, Rakúska a Maďarska.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)