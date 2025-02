Česká polícia zasahuje vo FN Motol, zadržala aj riaditeľa Ludvíka

Praha 24. februára (TASR) - Policajti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahujú v pražskej Fakultnej nemocnici Motol. Podľa médií zadržali asi 20 ľudí, medzi nimi aj riaditeľa nemocnice Miloslava Ludvíka. Zásah podľa servera Odkryto.cz súvisí so stavebnými zákazkami, jedna z nich sa týka európskych dotácií. Prípad je pod dozorom Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO), informuje spravodajkyňa TASR.



Polícia podľa servera preveruje niekoľko firiem vrátane spoločnosti Geosan Group, ktorá v nemocnici rekonštruovala takzvaný Modrý pavilón. Okrem riaditeľa zadržali podľa Odkryto.cz aj šéfa Českej únie športu Miroslava Janstu či námestníka FN Motol Pavla Budinského. Web uvádza, že podľa vyšetrovateľov dostal úplatok desať miliónov korún (takmer 400.000 eur). Český Deník N dodal, že kancelária riaditeľa Ludvíka je zapečatená a stráži ju polícia.



"Môžem uviesť, že náš útvar (NCOZ) dnes uskutočňuje úkony trestného konania pod dozorom Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO). Viac informácií poskytovať nebudeme," potvrdil hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej.



Ako podotkol server Odkryto.cz, Miloslav Ludvík je riaditeľom motolskej nemocnice od roku 2009 s krátkou prestávkou, keď bol ministrom zdravotníctva. Do roku 2022 bol členom ČSSD (dnes SOCDEM) a angažoval sa aj v pražskej komunálnej politike.



EPPO vyšetruje prípady súvisiace s trestnými činmi, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ. Web Novinky.cz upozornil na to, že v Česku už zasahoval niekoľkokrát. Vlani napríklad informoval o policajnom zásahu v Krajskej zdravotnej v Ústí nad Labem a tiež v Nemocnici Jihlava. Týkalo sa to podozrení z korupcie pri nákupe zdravotníckeho materiálu.