Česká pošta vydala známku s oscarovým režisérom Milošom Formanom

Praha 17. februára (TASR) - Česká pošta v stredu uviedla do predaja novú príležitostnú poštovú známku s vyobrazením oscarového režiséra Miloša Formana. Ten by sa v piatok 18. februára dožil 90 rokov.



Motívom známky z edície Osobnosti je Formanov civilný portrét. Námet dopĺňa filmový pás s menom a rokmi vymedzujúcimi jeho život. Autorkou grafického návrhu je Eva Hašková, informovala na svojej webovej stránke Česká pošta.



Spoločne so známkou, ktorej nominálna hodnota je 19 korún, vychádza aj obálka prvého dňa vydania (FDC) s motívom Sochy slobody a filmovým pásom, ktorý nahrádza plameň.



Príležitostnú poštovú známku vytlačila Tiskárna Hradištko metódou ofsetu v náklade 750.000 kusov a FDC digitálnou tlačou s nákladom 2600 kusov. Záujemcovia si môžu známku zakúpiť pri priehradkách a v e-shope Českej pošty.



Česko-americký režisér, scenárista a herec, pôvodným menom Jan Tomáš Forman, sa narodil 18. februára 1932 českom meste Čáslav. V priebehu normalizácie odišiel legálne do USA.



Forman sa svojou tvorbou zaradil medzi celosvetovo známych a uznávaných režisérov. Za filmové snímky Prelet nad kukučím hniezdom (1975) a Amadeus (1984) získal ocenenie Oscar. Zomrel náhle 13. apríla 2018 vo veku 86 rokov.