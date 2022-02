Český premiér navštívil obce spustošené tornádom

Na archívnej snímke odstraňovanie škôd v juhomoravskej obci Lužice 26. júna 2021. Foto: TASR - Ivan Kríž

Na archívnej snímke materiálne škody po silnej búrke a tornáde v obci Lužice v Juhomoravskom kraji, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc so Slovenskom. Foto: TASR - Vladimír Miček

Praha 7. februára (TASR) - Český premiér Petr Fiala navštívil v pondelok spoločne s vybranými členmi svojej vlády juhomoravské obce, ktoré vlani v júni postihlo ničivé tornádo. Vláda chce predĺžiť, či prípadne vypísať novú výzvu, z ktorej môžu tamojší obyvatelia získať peniaze na obnovu, informuje portál Novinky.cz.povedal počas návštevy Fiala a pri tejto príležitosti poďakoval všetkým ľuďom, ktorí sa do obnovy zasiahnutých obcí zapojili.Spoločne s Fialom prišiel na južnú Moravu aj minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš, minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela a ministerka životného prostredia Anna Hubáčková.Podľa Síkelu vie vláda o niekoľkých rodinách, ktoré zatiaľ nijaké peniaze z podporných programov nedostali.priblížil Síkela. K zvažovanej výšky pomoci sa však zatiaľ nechcel vyjadriť.Pre miestnych obyvateľov by zároveň aj naďalej mala zostať dostupná psychologická podpora. Podľa slov premiéra Fialu bude zjavne potrebná oveľa dlhšie, než sa pôvodne zamýšľalo.Tornádo na konci vlaňajšieho júna najviac poškodilo obce Hrušky, Moravskú Novú Ves, Mikulčice, Lužice a hodonínsku časť dediny Pánov, pripomínajú Novinky.cz. Materiálne škody sa vyšplhali na miliardy českých korún, pričom búrka poničila asi 1200 domov, z ktorých zhruba 200 muselo byť následne zbúraných. Zahynulo šesť ľudí.Fiala navštívil v pondelok všetky postihnuté obce. Najprv zavítal do Hrušiek, kde zamieril do základnej školy, ktorú poškodilo tornádo, pričom jej oprava stála 30 miliónov korún (1,23 milióna eur). V deň premiérovej návštevy sa do tejto školy prvýkrát od katastrofy vrátili aj deti.