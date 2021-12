Česká prokuratúra obžalovala skupinu dozorcov z týrania väzenkyne

Praha 29. decembra (TASR) - Česká prokuratúra obžalovala sedem dozorcov väznice v meste Světlá nad Sázavou, ktorí sa podieľali na niekoľkohodinovom fyzickom aj psychickom mučení odsúdenej ženy. Tá mala byť vlani v januári niekoľko hodín pripútaná k mreži v nepohodlnej polohe.



Ženu podľa obžaloby mučilo päť dozorcov so súhlasom ich nadriadenej a dozorkyne uzavretého oddelenia, informoval v utorok spravodajský webový portál Novinky.cz.



"Odsúdenú po jej nevhodnom verbálnom správaní malo päť dozorcov po súhlase ich nadriadenej a dozorkyne uzavretého oddelenia najskôr neoprávnene a bez právneho dôvodu obmedziť na osobnej slobode tak, že ju pripútali služobnými putami k okennej mreži, pričom ruky mala od seba na úrovni hlavy," uviedla hovorkyňa Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) Ivana Nguyenová.



Po dvoch hodinách dozorcovia ženu spútali v polokľaku a po polhodine jej roztiahli ruky do maximálnej možnej šírky, a tak ju nechali ďalšiu hodinu.



"Po celý čas mali dozorcovia úmyselne nechať otvorené okno, pričom na odsúdenú prúdil s ohľadom na januárové počasie chlad, a mali ju ponižovať," popísala ďalej Nguyenová.



Obžalovaným zo zločinu mučenia a iného neľudského krutého zaobchádzania hrozí až osem rokov väzenia. Mučenie ženy odhalili kontrolné orgány väznice a odovzdali inšpekcii. Všetci siedmi dozorcovia boli zbavení výkonu služby.



Vo väznici v meste Světlá nad Sázavou sú väznené iba ženy. Tie, čo majú deti vo veku do troch rokov, ich tu môžu mať vo výkone trestu. Väznica vznikla v roku 2000 a má 763 miest. Ako jediná väznica v Českej republike zaisťuje výkon väzby a trestu odňatia slobody matiek maloletých detí.