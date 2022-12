Punková legenda Visací zámek oslavuje 40 rokov živákom Made in Strahov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Česká punková legenda Visací zámek tento rok oslavuje 40 rokov existencie. Rok osláv sa začal v júni odhalením prvého pomníka a mimoriadnym koncertom v Prahe na Strahove. Záznam vystúpenia teraz vychádza na 2CD pod názvom Made in Strahov. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Koncert, ktorým Visací zámek otvoril rok osláv 40 rokov v punku, bol situovaný do areálu vysokoškolských internátov a skupina sa tak vrátila na miesto, kde začala jej štyri dekády trvajúca cesta v nezmenenej zostave. V priebehu večera odohrala pätica VZ1 Jan Hony Haubert, VZ2 Michal Pixa, VZ3 Vladimír Savec Šťástka, VZ4 Ivan Rut a VZ5 Jiří Pátek všetky legendárne songy.



"Keď som si vypočul záznam narodeninového koncertu, došlo mi, že sme vytvorili nový žáner, punkovou estrádu. Takže sme radšej nič nestrihali, šou budete počuť v plnom znení," hodnotí výsledné dielo spevák a dvorný textár Haubert.



Titulná fotografia na albume zachytáva prvý punkový pomník. Tento monument navrhol a spracoval známy kontroverzný výtvarník David Černý a má pripomínať známy kiosk, ktorému sa hovorilo Stánek U Johna Debila a spieva sa o ňom v prvej piesni prvého albumu skupiny.



Visací zámek je legendárna punková kapela, ktorú založili spolužiaci zo stavebnej fakulty ČVUT v Prahe v roku 1982. Ako jedna z mála skupín pôsobí v rovnakej zostave do dnešného dňa. Svoj prvý koncert odohrali 7. decembra 1982, teda v dobe útlaku rockovej hudby v socialistickom Československu. Hlas kapely sa napriek tomu a práve preto rýchle šíril. Prvý singel nahrali až v roku 1988.