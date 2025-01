Česká republika chce modernizovať vzdelávanie

Praha 14. januára (TASR) - Česko v rámci modernizácie vzdelávacieho systému mení rámcové vzdelávacie programy. Nový prístup podľa rezortu školstva rozvíja čitateľskú, pisateľskú a logicko-matematickú gramotnosť. Jednou zo zmien napríklad je, že angličtina bude povinná už od prvej triedy, mala by sa tiež znížiť administratívna záťaž škôl. Podľa českého ministra školstva Mikuláša Beka ide o najvýraznejšiu zmenu v českom vzdelávaní za posledných 20 rokov. Minister detaily predstavil v utorok na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rámcové vzdelávacie programy definujú hlavné ciele, obsah vzdelávania, očakávané výsledky učenia a zručnosti, ktoré by žiaci mali získať. Nový prístup podľa ministerstva podporuje praktické využitie získaných zručností a znalostí v každodennom živote, pozornosť je v ňom venovaná aj osobnostnej a sociálnej výchove.



"Tieto dokumenty nastavujú jasný rámec, ktorý prepája kľúčové kompetencie, gramotnosti a moderné prístupy s reálnym životom," uviedol Bek. Pre žiakov to bude podľa neho znamenať menej stresu a viac priestoru na porozumenie kľúčovým témam, posilnenie zručností ako sú kritické myslenie, kreativita či digitálna gramotnosť a tiež podporu ich individuálnych potrieb.



Jednou zo zmien je povinné vyučovanie prvého cudzieho jazyka, ktorým je angličtina, už od prvého ročníka. Cieľom tohto kroku je podľa ministra okrem iného aj odstraňovanie nerovností. V súčasnosti je totiž angličtina povinná od tretieho ročníka, ale takmer polovica škôl ju vyučuje už od prvej triedy. Od začiatku sa tak vytvára nerovnosť, na základe ktorej bude mať jedna skupina v budúcnosti konkurenčnú výhodu, ktorá môže ovplyvniť jej kariérny úspech. Ďalšou zmenou je zvýšenie úrovne, ktorú by mali žiaci na konci základnej školy v angličtine dosiahnuť, a to zo súčasnej A2 na B1.



Okrem obsahových zmien dôjde aj k zmenám v administratíve, ktorá by sa mala zjednodušiť. Podľa rezortu školstva to pedagógom umožní venovať viac času príprave kvalitného vyučovania.



Do procesu revízie rámcových vzdelávacích programov sa zapojilo viac než 600 odborníkov vo vzdelávaní. Vo výslednej podobe dokumentov sa premietlo aj množstvo podnetov, ktoré priniesla verejná konzultácia, podotklo ministerstvo. Je možné, že sa dokument ešte upraví na základe skúseností z pilotného testovania, ktoré sa začne od nového školského roka.



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe sa po tlačovej konferencii ministerstva ohradila, že k tvorbe revízie RVP prizvaná nebola. Jej dekan Antonín Jančařík to označil za zarážajúce. "Považujeme to za premárnenú príležitosť, pretože odborný vklad univerzít je pri takto významnej reforme kľúčový. Rovnako je alarmujúce, že ani vybrané školy dosiaľ nezvládli podľa nových RVP vytvoriť vzorové školské vzdelávacie programy, ktoré by boli zadávateľom akceptované," uviedol dekan. Podľa neho to svedčí o značných ťažkostiach v implementácii zmien. Podotkol však, že fakulta snahu o modernizáciu vzdelávacieho systému víta a pri zavádzaní RVP do praxe ponúkol jej pomoc.