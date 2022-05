Česká republika nahradila Rusko v Rade OSN pre ľudské práva

Ženeva 10. mája (TASR) - Českú republiku v utorok oficiálne zvolili do Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC). Naši západní susedia nahradili v 47-člennom orgáne Rusko. TASR informácie prevzala od agentúry Reuters.



"Som veľmi rád, že Česko bolo zvolené do Rady OSN pre ľudské práva. Ďakujem členským štátom OSN za prejavenú dôveru. Hneď vo štvrtok nás čaká zasadnutie o porušovaní ľudských práv v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine. Ochrana ľudských práv je prioritou českej vlády," uviedol na sociálnej sieti Twitter šéf českej diplomacie Jan Lipavský.



Českú republiku do Rady OSN pre ľudské práva zvolili 157 hlasmi, pričom 23 krajín sa hlasovania zdržalo. Funkčné obdobie sa pre ČR začalo s okamžitou platnosťou. Praha prebrala miesto v rade po Moskve, ktorej sa mal trojročný mandát skončiť na budúci rok. Valné zhromaždenie OSN začiatkom apríla schválilo rezolúciu, ktorou pozastavilo Rusku členstvo v UNHCR. Návrh rezolúcie bol vypracovaný po obvineniach, že ruskí vojaci zámerne vraždili civilistov v ukrajinskom meste Buča. Rusko sa následne z tejto rady (UNHRC) samo stiahlo. Agentúra Reuters pripomenula, že z rady OSN ešte v roku 2011 suspendovali aj Líbyu. Dôvodom bolo násilie voči demonštrantom zo strany síl lojálnych vtedajšiemu vodcovi Muammarovi Kaddáfímu.



Rada OSN pre ľudské práva je jedným z najvýznamnejších orgánov Organizácie Spojených národov a pomocným orgánom jej Valného zhromaždenia. UNHRC síce nemôže prijímať právne záväzné rozhodnutia, avšak jej závery majú veľkú politickú váhu.