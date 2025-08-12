< sekcia Zahraničie
Česká republika nakúpi 44 tankov Leopard 2A8 za takmer 1,4 mld. eur
Podľa rámcovej dohody s výrobcom KNDS Deutschland GmbH & Co. KG môže ČR nakúpiť celkovo až 58 tankov Leopard modelu 2A8.
Autor TASR
Praha 12. augusta (TASR) - České ministerstvo obrany v utorok rozhodlo o nákupe 44 najnovších tankov Leopard 2A8 v hodnote 34 miliárd českých korún (takmer 1,4 miliardy eur). Podpis zmluvy sa očakáva v najbližších týždňoch, píše TASR podľa správ televízie ČT24 a servera Novinky.cz.
„Tanky sú nevyhnutnou súčasťou ťažkej brigády. Uzavretím dohody na nákup najmodernejších strojov Leopard 2A8 nielenže plníme náš záväzok voči spojencom v Severoatlantickej aliancii, ale najmä naprávame dlh voči našej vlastnej obranyschopnosti,“ uviedla ministerka obrany Jana Černochová.
V prvej fáze Česká republika nakúpi 44 veliteľských a bojových tankov a uzavrie zmluvu o takzvanej bohemizácii týchto strojov. Český rezort obrany totiž nakupuje tanky v takmer rovnakej konfigurácii ako nemecká armáda a procesom bohemizácie ich prispôsobuje svojej armáde. Výnimkou sú napríklad komunikačné systémy, vonkajší náter, guľomety alebo národné symboly.
Súčasťou nákupu sú aj systémy vlastnej a protimínovej ochrany a integrovaná logistická podpora vrátane náhradných dielov, manažmentu podpory, dokumentácie a školenia personálu. Prvé dodávky tankov sa očakávajú v roku 2028.
Podľa rámcovej dohody s výrobcom KNDS Deutschland GmbH & Co. KG môže ČR nakúpiť celkovo až 58 tankov Leopard modelu 2A8. Zvyšných 14 strojov rezort zakúpi podľa svojich finančných možností.
Ministerstvo obrany taktiež počíta s nákupom ďalších 19 tankov v štyroch iných verziách – ženijný, vyslobodzovací, mostný a výcvikový. Nákup týchto variantov bude predmetom samostatnej zmluvy. Celkovo tak Česká republika získa najmenej 61 a najviac 77 tankov Leopard 2A8 v šiestich verziách.
„Tanky majú na modernom bojisku aj naďalej svoje nespochybniteľné miesto a sú nevyhnutnou súčasťou modernej armády. Kvalita tanku Leopard 2A8, od palebnej sily cez ochranu posádky až po technologickú vyspelosť, zabezpečí, že Armáda ČR získa špičkový nástroj na obranu štátu,“ zhodnotil náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka.
„Tanky sú nevyhnutnou súčasťou ťažkej brigády. Uzavretím dohody na nákup najmodernejších strojov Leopard 2A8 nielenže plníme náš záväzok voči spojencom v Severoatlantickej aliancii, ale najmä naprávame dlh voči našej vlastnej obranyschopnosti,“ uviedla ministerka obrany Jana Černochová.
V prvej fáze Česká republika nakúpi 44 veliteľských a bojových tankov a uzavrie zmluvu o takzvanej bohemizácii týchto strojov. Český rezort obrany totiž nakupuje tanky v takmer rovnakej konfigurácii ako nemecká armáda a procesom bohemizácie ich prispôsobuje svojej armáde. Výnimkou sú napríklad komunikačné systémy, vonkajší náter, guľomety alebo národné symboly.
Súčasťou nákupu sú aj systémy vlastnej a protimínovej ochrany a integrovaná logistická podpora vrátane náhradných dielov, manažmentu podpory, dokumentácie a školenia personálu. Prvé dodávky tankov sa očakávajú v roku 2028.
Podľa rámcovej dohody s výrobcom KNDS Deutschland GmbH & Co. KG môže ČR nakúpiť celkovo až 58 tankov Leopard modelu 2A8. Zvyšných 14 strojov rezort zakúpi podľa svojich finančných možností.
Ministerstvo obrany taktiež počíta s nákupom ďalších 19 tankov v štyroch iných verziách – ženijný, vyslobodzovací, mostný a výcvikový. Nákup týchto variantov bude predmetom samostatnej zmluvy. Celkovo tak Česká republika získa najmenej 61 a najviac 77 tankov Leopard 2A8 v šiestich verziách.
„Tanky majú na modernom bojisku aj naďalej svoje nespochybniteľné miesto a sú nevyhnutnou súčasťou modernej armády. Kvalita tanku Leopard 2A8, od palebnej sily cez ochranu posádky až po technologickú vyspelosť, zabezpečí, že Armáda ČR získa špičkový nástroj na obranu štátu,“ zhodnotil náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka.