Česká republika otvorila v Jeruzaleme pobočku svojej ambasády

Praha 1. marca (TASR) - Od pondelka v Jeruzaleme oficiálne funguje pobočka českej ambasády. Podľa českého ministerstva zahraničných vecí nejde o nový zastupiteľský úrad, ale o služby pre českých občanov, a údajne nesúvisí s mierovým procesom na Blízkom východe. Uviedla to na svojom webe spravodajská televízia ČT24.



Na pobočke pracuje diplomat a administratívny pracovník, jej prevádzka sa zaisťuje zo súčasného rozpočtu. Česká republika má v Jeruzaleme honorárneho konzula.



Aj keď má jeruzalemský úrad riešiť praktické záležitosti Čechov v Izraeli, má i diplomatický význam, píše ČT24. Jeruzalem je hlavným mestom Izraela, no z hľadiska zastupiteľských úradov zahraničných krajín je prázdny. Svoju ambasádu tam na jar v roku 2018 na podnet vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa presunuli Spojené štáty, diplomatické misie iných krajín však sídlia väčšinou v Tel Avive.



"V tomto ohľade je Česko po Maďarsku druhou krajinou EÚ, ktorá niečo také urobila," konštatuje blízkovýchodný spravodajca Českej televízie David Borek. Okrem bežnej agendy má jeruzalemská kancelária zrýchliť česko-izraelskú komunikáciu.



Vzťahy Prahy a Jeruzalema sú dlhodobo na vysokej úrovni. Netanjahu v jeseni 2018 vyhlásil, že Česko je najsilnejším spojencom Izraela na východnej pologuli. Česko spolu s Maďarskom, so Slovenskom a čiastočne s Poľskom dokážu na pôde EÚ blokovať návrhy Francúzska či škandinávskych krajín, ktoré k Izraelu nebývajú vždy ústretové, priblížil Borek.