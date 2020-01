Česká republika si v rebríčku vnímania korupcie pohoršila o šesť miest

Praha 23. januára (TASR) - Česká republika v celosvetovom rebríčku vnímania korupcie za rok 2019 klesla o šesť miest na 44. priečku. Informuje o tom na svojej stránke česká pobočka organizácie Transparency International (TI).



TI každoročne zverejňuje index vnímania korupcie (CPI), do ktorého je zahrnutých 180 krajín a území. Používa stupnicu od nuly po 100, kde nula znamená vysokú úroveň korupcie.



ČR je s 56 bodmi na 44. mieste spoločne s Gruzínskom, Kostarikou a Lotyšskom. Súčasný pokles v rebríčku je podľa TI spôsobený nulovým vývojom protikorupčnej legislatívy a prehlbujúcou sa privatizáciou verejného záujmu (state capture).



"Snahy českého premiéra získať pre svoju spoločnosť verejné financie prostredníctvom európskych dotácií upozorňujú na zarážajúci nedostatok politickej integrity," uvádza sa v správe TI. Škandály podľa tejto organizácie takisto poukazujú na nedostatočnú transparentnosť vo financovaní politických kampaní.



Na prvom mieste rebríčka sú so ziskom 87 bodov Dánsko a Nový Zéland, za ktorými nasleduje Fínsko (86). Na konci rebríčka sú Sýria (13 bodov), Južný Sudán (12) a Somálsko s deviatimi bodmi. Slovenská republika je na 59. priečke so ziskom 50 bodov.



Viac ako dve tretiny krajín získali menej ako 50 bodov a priemerné skóre bolo 43 bodov.



TI v súvislosti s rebríčkom vládam jednotlivých krajín odporúča zaviesť opatrenia v oblasti deľby moci, dohľadu nad politickými financiami, riešením konfliktu záujmov či lobovania. Vlády by takisto mali posilniť právomoci občanov a chrániť aktivistov, novinárov a oznamovateľov (whistleblowerov).